Anayasa yapmak temel haktır AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, TBMM Anayasa Komisyonu çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Karayel, “Anayasa yapmak millete ait temel bir haktır” dedi.

Karayel açıklamasında, “Anayasalar devleti hukukla sınırlamak için toplum tarafından hazırlanan metinlerdir. Ülkemiz siyasi tarihinde Anayasalar, toplum veya temsilcileri tarafından değil, vesayetçi zihniyete sahip seçkinler tarafından, devleti hukukla sınırlamaktan ziyade, toplumu hizaya sokmak için hazırlanmış metinler olmuştur. Anayasa yapmak millete ait temel bir haktır. AK Parti olarak TBMM vermiş olduğumuz 21 maddeden oluşan TC Anayasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, 10 gündür, TBMM Anayasa Komisyonu’nda yüzün üzerinde milletvekilinin takibi, öneri ve görüşleri ile kanunun tümü üzerinde görüşmeleri tamamlanmış, maddelere geçilmiş ve anayasa değişiklik teklifinin ilk 5 maddesi komisyonda kabul edilmiş olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Bu maddeler mahkemelerin bağımsızlığı yanında tarafsızlığına vurgu yapmak, milletvekili sayısını 600’e yükseltmek, seçilme yaşını 18’e indirmek, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir yapılması ve TBMM’nin görev ve yetkilerini yeniden düzenlemektir” dedi.

Önergelerde bazı küçük değişiklikler olmakta olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Çalışmalara devam etmekte olup, maddeler komisyondan geçerken önergelerle bazı küçük değişiklikler olmaktadır. Kayserimize bilgilendirmeler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

İHA

