Anayasanın ruhuna ilk defa dokunuyoruz

Anadolu Aslanları İŞ Adamları Derneği (ASKON) tarafından TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop’un katılımıyla “Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset” konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndaki konferansa AK Parti MKYK Üyesi Yaşar Karayel, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Gençlik ve Spor Hizmetleri İL Müdürü Murat Eskici, Önceki dönem Baro Başkanı Fevzi Konaç, Gönüllü Kültür Teşekkürleri Başkanı Ahmet Taş, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İbrahim Özcan, ASKON Başkanı Ali Özcan ve davetliler katıldı.

Konferans öncesi bir açıklama yapan ASKON Başkanı Ali Özcan, dernek üyeleri olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için uğraş verdiklerini belirterek faaliyetler hakkında kısa bilgi verdi.

Türkiye için dönem noktası

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ise 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek; “ “Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası. Türkiye’de 1982 anayasasından bugüne kadar 18 tane değişiklik yapıldı. Anayasanın yüzde 70’e yakını değişti, ama şimdi 19’uncusunu yapıyoruz. 16 Nisan’da oylayacağımız değişiklik 19’uncu anayasa değişikliği. Yeterli mi, eğer yeni bir anayasa yapamazsak korkarım ki bu da yeterli değil. Başka bir değişikliler de gelebilir.” diye konuştu.

Yapılacak olan referandumda evet çıkması halinde Anayasada yapılacak olan 19'uncu değişiklik ile ilk kez ruhuna dokunulacağını belirten Şentop, “Anayasanın başlangıç kısmı önemli. Bu kısımda, çoğu kişi okumaz ama başlangıç kısmı ana metne dahildir. Bu metnin sonuna doğru bir o yerde ifade var. Bu anayasa sözüne ve ruhuna sadakatle anlaşılır ve uygulanır diyor. Yani yeni anayasaya göre bir sözü bir de ruhu var. Ruhunun ne olduğunu bilmek lazım, ama tam bilemiyoruz. Ruh koyarsanız, ruhun ne olduğunu söyleyecek ruh çağrıcılarına ihtiyaç var. Ruh çağırıcı da anayasa mahkemesi. Anayasanın ruhunu bilen, ne olduğunu söyleyen bir kurumdu. Bununla ilgili yaşanan çok şeyler var, sorunlar. Esas şu: Bugüne kadar yapılan 18 değişikliğin hepsi anayasanın sözüyle ilgiliydi. Ruhuyla ilgili, ruhuna dokunan değişiklik yapmamışız bugüne kadar. Bu 19’uncu değişiklik ise anayasanın ruhuna temas eden, dokunan, onu değiştirecek bir değişiklik.”

“Manuel vitesten otomatik vitese geçiyoruz”

Mevcut sistemi manuel vitesli araca benzeten Şentop, yeni sistemin ise otomatik vitesli araç gibi olduğunu vurguladı.

“Biz bir hükümet sistemi değişikliği yapıyoruz. Gen soruyu kaldırıyorlar diyorlar. Gensoru bugünkü hükümet sistemine uygundur. Bu günkü sistemde hükümet varlığını parlamenter sisteme bağlıdır. Yeni sistemde güvenoyunu milletten alınıyor. Gen soru bu yüzden yeni sistemde sistem farkından dolayı yok.” diyen Şentop, şunları söyledi:



“Bu sistemin farkını göz ardı edersek başka sorular geliyor. Türkiye'de bugün bir sistem var. Hükümetin görevleri ve yetkileri var. Biz de bir sistem öneriyoruz. Orada da görevler ve yetkiler var. Biz yeni önerdiğimiz sistemde Cumhurbaşkanına verdiğimiz yeni bir yetki yok. Yasama yetkileri yasamada, yargı yetkileri yargıda ve yürütme yetkileri yine yürütmede. Yürütmenin kendi içindeki işleyiş değişiyor.”



“Çift başlı sistemlerdeki yetkiler sembolik”



Avrupa'da uygulanan birçok parlamenter sistemin kağıt üzerinde çift başlı olduğunu dile getiren Mustafa Şentop, “Yürütme 2 kişiden işliyor. Cumhurbaşkanı ve başbakan. Yasamadan, yürütmeden yargıya bir şey aktarmadık. Değişen yürütmenin kendi iç yapısı. Bugün 2 başlılık var. Yeni sistemde tek kişi yönetimi olacak, tek adam değil. Bu yönetim ve yürütme ile ilgili bir şey. Bunu tek kişi yaptık. Bu ayıp değil. Kaç kişi yönetsin diye komisyonda sormuştuk. Onlar çok kişi zannediyor aslında. Bakanlar filan var zannediyorlar. Yönetimde bakanlar yok aslında. Bugün son sözü başbakan ve cumhurbaşkanı söylüyor. Biz ise 1 kişi son sözü söylesin diyoruz. Dünyada iyi işleyen sistemlerin hepsini tek kişinin son sözü söylediği sistemlerdir. Parlamenter sistemlerde kağıt üzerindeki çift başlıklılar uygulamada tek başlılığa düştüğü için iyi yönetiliyor.' diye konuştu.



Konferansın sonunda ASKON Kayseri Şube Bşk. Ali Özcan, Mustafa Şentop'a katılımından dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.



Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



