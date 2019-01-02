ANKARA ADAYLARI TAMAM

AK Parti tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Özhaseki önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki seçim çalışmaları kapsamında, "Ankara'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi.



AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Özhaseki de otobüs üstünde yaptığı konuşmada, “Ankara’da hep birlikte, gece gündüz demeden sizlerle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız” diye konuştu.



Ulaşmadık bir tek kişi kalmayacağını dile getiren Özhaseki, “İnşallah Büyükşehir Belediye başkanı olduktan sonra ‘ben’ değil, ‘biz’ kültürüyle Ankara’yı yöneteceğiz, güzel hizmetler yapacağız.” diye konuştu.



