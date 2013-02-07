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Apoyu Kurtarmak İsteyenler Hüsrana Uğrayacak

Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, yaptığı açıklamasında, “İmralı görüşmeleriyle Apo’yu kurtarmak isteyenler hüsrana uğrayacak” dedi.

Apoyu Kurtarmak İsteyenler Hüsrana Uğrayacak
“Türkiye’nin geleceği için pozitif siyaset yapıyoruz. Hiç kimse Demokrat Partiyi görmemezliğe gelemez. Türkiye’de demokrasinin yerleşmesinde büyük mücadeleler vermiş bir partiyiz. Nasıl cemre toprağa düşerse biz de demokrat parti anlayışını milletimizin kalbine düşüreceğiz” diyen Özbakkal, “Yerine oturmuş bir demokrasiyle Milletin rahat bir yaşam süreceği ortadadır. Hukukun ve demokrasinin oturmaması ülkede gayri meşru şebekelerin oluşmasına sebep olur” diye konuştu.
Özbakkal, “Bir ülkenin başarısı hukukun ne kadar işlediği ile bellidir. Terör konusunda Türkiye sanki bir mücadele vermiş de kaybetmiş gibi bir psikoloji içinde böyle bir iklime sürükleniyor.
Ülkemizde kimlik sorunu yaratılarak, vatandaşlarımızın kafasını karıştırıyorlar. Toplumsal barışı siyasiler bozuyor. Asgari ücretin 774 TL olduğu, esnafın, sanayicinin, emeklinin sıkıntı içinde olduğunu görüyoruz.
Sadece oy kaygısıyla çıkarılan yasalar ve İmralı görüşmeleriyle Apo’yu kurtarmak isteyenler hüsrana uğrayacaklar.”
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