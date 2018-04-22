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ARIK “KERHEN” İYİ PARTİ’Lİ

CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık partisinden istifa ederek, İyi Parti’ye katıldı. Arık’ın katılımıyla birlikte İYİ Parti’nin Kayseri’de milletvekili sayısı 2’ye çıktı.

ARIK “KERHEN” İYİ PARTİ’Lİ
İYİ Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimlere katılıp katılmayacağı ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı beklenirken CHP'li 15 milletvekili, parti kararıyla istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. Böylece Meclis'te 5 milletvekili olan İyi Parti, grup oluşturma sayısı olan 20 milletvekiline ulaşarak seçimlere doğrudan katılma hakkı elde etmiş oldu.
 
Kayseri’de milletvekili sayısı 2’ye çıktı
Kayseri’de ise Çetin Arık’ın katılımı ile birlikte İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 2’ye çıktı. Daha önce de Yusuf Halaçoğlu MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçmişti.
Kayseri Gündem
 
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