Arık: “Sağlık emekçileri şehit sayılsın” CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, salgınla mücadelede kahramanca mücadele eden sağlık emekçileri için kanun teklifi verdi. Covid 19 salgını ile mücadele sırasında salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin görev şehidi olması için 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu’nda değişiklik yapılması için teklif veren Arık, “Bu mücadele sırasında başta hekimler olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanının enfekte olduğu bilinmektedir. Bu onurlu mücadelede, başka insanların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını birer kahramandır ve kahramanların hak ettiği değeri görmeleri gerekmektedir” dedi.

07 Nisan 2020 Salı 14:50