Arık: “Sağlık emekçileri şehit sayılsın”

Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 Salgını nedeniyle sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık gösteriyor. Sağlık çalışanlarının bu fedakarlığı karşısında toplumun farklı kesimlerinden sağlık çalışanları için destekler gelirken CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi. 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu’nda değişiklik yapılması için teklif veren Arık, kanun teklifinin gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Coronavirus’lar (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.
31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiş, virüs SARS CoV’e yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir.
COVID 19 hastalığı, bulaşım hızı, kalıcı iz bırakma (morbidite) ve öldürücülük (mortalite) oranı en yüksek hastalıklardan birisidir. Hastalık bu menfi özellikleri dolayısıyla bütün dünyaya hızla yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde “Pandemi” ilan edilmiştir.
Dünyayı sarsan Covid-19 nedeniyle ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde Avrupa üzerinden gelen bir hastanın test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklamasıyla duyurulmuş oldu. Sonrasında birbiri ardında ölüm ve hızla artan vaka sayıları kamuoyu ile açıklanmaya başlandı. Toplum olarak mücadele etmek zorunda olduğumuz bu salgında en önemli görev ise kendi hayatlarını hiçe sayarak hastaları iyileştirmeye çalışan sağlık çalışanlarına düşmektedir. Bu mücadele sırasında başta hekimler olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanının enfekte olduğu bilinmektedir. Bu onurlu mücadelede, başka insanların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını birer kahramandır ve kahramanların hak ettiği değeri görmeleri gerekmektedir. Bu nedenle salgınla mücadele sırasında virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının “Görev Şehidi” olarak değerlendirilmesi ve 2330 Sayılı Nakdi Tanzimat ve Aylık Bağlanması Kanunu kapsamında haklarının tanınması uygun olacaktır.
Bu bağlamda 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu’nda yapılacak değişiklikle kutsal bir görev yapan sağlık çalışanlarının hakları yasal olarak güvence altına alınmış olacak, geride bıraktığı yakınlarının mağduriyeti bir nebze de olsa azaltılmış olacaktır.”
31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiş, virüs SARS CoV’e yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir.
COVID 19 hastalığı, bulaşım hızı, kalıcı iz bırakma (morbidite) ve öldürücülük (mortalite) oranı en yüksek hastalıklardan birisidir. Hastalık bu menfi özellikleri dolayısıyla bütün dünyaya hızla yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde “Pandemi” ilan edilmiştir.
Dünyayı sarsan Covid-19 nedeniyle ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde Avrupa üzerinden gelen bir hastanın test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklamasıyla duyurulmuş oldu. Sonrasında birbiri ardında ölüm ve hızla artan vaka sayıları kamuoyu ile açıklanmaya başlandı. Toplum olarak mücadele etmek zorunda olduğumuz bu salgında en önemli görev ise kendi hayatlarını hiçe sayarak hastaları iyileştirmeye çalışan sağlık çalışanlarına düşmektedir. Bu mücadele sırasında başta hekimler olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanının enfekte olduğu bilinmektedir. Bu onurlu mücadelede, başka insanların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını birer kahramandır ve kahramanların hak ettiği değeri görmeleri gerekmektedir. Bu nedenle salgınla mücadele sırasında virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının “Görev Şehidi” olarak değerlendirilmesi ve 2330 Sayılı Nakdi Tanzimat ve Aylık Bağlanması Kanunu kapsamında haklarının tanınması uygun olacaktır.
Bu bağlamda 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Kanunu’nda yapılacak değişiklikle kutsal bir görev yapan sağlık çalışanlarının hakları yasal olarak güvence altına alınmış olacak, geride bıraktığı yakınlarının mağduriyeti bir nebze de olsa azaltılmış olacaktır.”
Kurumsal