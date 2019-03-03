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Arıkan '28 Şubat'ı anlattı

Saadet Partisi (SP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Arıkan, konuşmacı olarak katıldığı Kayseri Küçük Millet Meclisi’nde 28 Şubat postmodern darbesini anlattı.

Arıkan '28 Şubat'ı anlattı

SP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Arıkan, konuşmacı olarak katıldığı Küçük Millet Meclisi’nde 28 Şubat postmodern darbesini anlattı.
 
Arıkan, “Dün değil evvelsi gün 28 Şubat’ın 22. yıldönümü, bir gün öncesi de Erbakan Hocamızın vefatının 8. yıldönümü idi. 28 Şubat günü rahmetli Erbakan hocamıza methiyeler düzülürken, 1 gün sonrası darbe karşıtı ve demokrasiyi kutsayıcı söylemler birbirini izledi, onları yakinen takip ettik. O dönemin omuzu kalabalık paşaları gruplar halinde işadamlarını, basını, bürokratları, sivil toplum örgütlerini ve yargı mensuplarını toplayıp çeşitli brifingler verdiler. Bu brifinglerde de kendi hazırladıkları metni okudular. Toplantıya katılanları hükümet aleyhine harekete geçirmeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.
 
Arıkan, şunları söyledi:
“Bu brifinglerin son cümleleri şu şekildeydi; ‘Bugün itibariyle artan boyutta devam eden irticai tehdidin Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmayı hedef alan fevkalade ciddi boyutu, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda memleketini seven demokratik ve laik her vatandaşın dikle izlemesi ve bu tehdidi her kesime anlatması, tarafsız kalmaması ve icraatta bulunması ana görevidir. Bu noktadan hareketle Atatürk’ün kurduğu modern ve laik Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin nitelikleri değişmeyecek, değiştirilmeyecektir. Bunlar; tek millet, tek vatan, tem devlet, tek dil, tek bayrak olarak ifade edilmektedir’. Bu cümleler eminim ki birçoğunuza tanıdık geldi.”
 
 

İHA

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