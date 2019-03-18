Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Arıkan: “Gelin yüzlerimiz birlikte gülsün”

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kocasinan İlçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, “Toplumsal barış, huzur ve kardeşlik bizim için bir değil bin seçim kazanmaktan daha önemlidir” dedi.

Arıkan: “Gelin yüzlerimiz birlikte gülsün”

Kazım Karabekir Mahallesi Sivaslılar Yardımlaşma Derneği’nin daveti üzerine kahvaltı programına katılan Başkan adayı Arıkan, dernek yöneticilerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında “Güne Kazım Sivaslılar Yardımlaşma Derneği’mizin kahvaltı programı ile başladık. Dürüst olmak gerekirse bütün adayları davet ederek dinleme nezaketi gösteren dernek yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.



Buradaki ziyaretin ardından Kocasinan Belediye Başkan adayı Haşim Özçelik ile beraber “Mini Miting Boztepe” ile Boztepe Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Arıkan burada yaptığı konuşmada, “Yalan söyleyerek, iftira atarak, insanları kutuplaştırıp babayı oğula düşman ederek elde edilmek veya korunmak istenen iktidar değil bizim hedefimiz. Her siyasetçi, sandıktan korkar, çekinir. Ancak sandıktan korktuğu kadar Allah’tan korkmayanlar millete huzur ve refahı getiremez. Biz Saadet Partisi olarak Tüm Türkiye ve şehrimizde kimseyle ittifak yapmadan tek başına seçime giren tek partiyiz. Buna rağmen meydanlarda ve yandaş medyalarda bir oy fazla almak uğruna bizi farklı göstermekten çekinmiyorlar. Açıkça yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar. Onları sandıktan korktukları kadar Allah’tan korkmaya, sizi de bu yalan ve iftiralara kulak asmadan yaşanabilir bir Türkiye, yeniden bük Türkiye ve yeni bir dünya idealinde buluşmak üzere Saadet Partisine davet ediyoruz. Gelin yüzlerimiz birlikte gülsün” dedi.


 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSaadet PartisiMahmut ArıkanSiyasetArıkan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.