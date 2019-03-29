Arıkan: “Kaybedeceklerini anladılar”

Seçim çalışmalarında sona geldiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, atılan iftiralara ve yapılan yanlı yanlış haberlere rağmen çok iyi bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi. Yahyalı’da düzenlenen mitingde coşkulu bir kalabalığa hitap eden Başkan adayı Arıkan, "Burada havanın yağışlı ve soğuk olmasına rağmen bizleri yalnız bırakmayarak meydanı doldurmuş olmanız birilerinin bu seçimi kaybettiklerinin göstergesidir. Biz, insan taşımacılığı yapmadan okulların tatil edilmesini istemeden vatandaşlarımızı projelerimizi yapacağımız hizmetleri anlatmak için meydana topladık. Buranın dolup taşması birilerinin gözünü korkutmuş olabilir. Korkmasınlar bizden. Biz, Dürüst Başkan, Dürüst Yönetim anlayışını hâkim kılmak için buradayız" dedi.







Başkan adayı Arıkan konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Belediyecilik konusunda Ekonomi konusunda, dış politika konusunda, güvenlik konusunda ne söylediysek, kardeşlik hukuku gereği hangi tavsiyelerde bulunduysak gelinen süreçte haklı çıktık. Ancak şu anda haklı çıkmış olmanın gururunu değil, üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz kimseden "siz haklıymışsınız özür dileriz" demesini beklemiyoruz. Bize teşekkür edilmesini de beklemiyoruz. Ancak hiç olmazsa uçurumun kenarında olduğumuz şu günlerde sesimize kulak verin. İlçemizin, şehrimizin, ülkemizin ve dünyanın gerçek sorunlarını, gerçek gündemi enine boyuna tartışıp milletin yararına sonuçlara ulaşmanın zeminini hazırlayın."





Yahyalı Belediye Başkan adayı Nuh Tosun'da yaptığı konuşmada, Yahyalı'nın hak ettiği değeri ve hizmeti alacağına vurgu yaparak, "Kıymetli hemşerilerim, aylardır seçim çalışması yapıyoruz, bir gün sonra da sandığa gideceğiz. Yahyalı'mızı Kayserimizi yönetecek kişileri seçeceğiz. Biz bu seçimi kazanırız veya kaybederiz, ama kimse bize "Yalan söyledi, İftira attı, Onursuzluk yaptı, Oy uğruna kutsallarını çiğnedi diyemeyecek. Onurumuzla, şerefimizle çalıştık, sesimizi duyurmaya çalıştık. Bize onurluca kazandılar veya kaybettiler diyecekler. Ama, devletin tüm imkanlarını kullanarak, yalandan, iftiradan, tehditten, şantajdan medet umarak, insanları kirleterek, şerefleriyle oynayarak, can güvenliklerini tehlikeye atarak seçim kazananlar, size ne diyecekler? Yahyalı'mızın gereken değeri ve hizmeti alması için 31 Mart'ta Cepsiz Ceketlilere evet diyeceğiz. İnşallah bizimle beraber Milli Görüş Yahyalı'da yeniden tesis edilecektir" dedi.



Miting sonrası Başkan adayı Mahmut Arıkan ve Yahyalı Belediye Başkan adayı Nuh Tosun beraber esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Kurumsal



