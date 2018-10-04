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Arıkan: "Kayseri'de ekonomik kriz derinden hissediliyor"

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, "Kayseri'de ekonomik kriz derinden hissediliyor" dedi. 

Arıkan: "Kayseri'de ekonomik kriz derinden hissediliyor"

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan Kocasinan ve Develi İlçe Teşkilatları genişletilmiş ilçe divan toplantılarına katıldı. Arıkan katıldığı toplantılarda Kayseri'de ekonomik krizin çok derinden hissedildiğini ve önümüzdeki dönemde bu etkilerin çok daha fazla hissedileceğini belirtti. Başkan Arıkan, "İttifak görüşmelerinin konuşulduğu bu günlerde, konuşulması gerekenin hangi ilde hangi parti ile ittifak yaparsak başarılı olurum değil hangi ekonomik çözüm ile ülkede yaşananlara çare olurum olması gerekir. Aksi takdirde sorunlar kronik hale gelecektir. İktidar partisi Amerikadaki Mckinsey danışmanlık şirketi ile anlaşmak yerine geçmişte havuz sistemi ile denk bütçe başarısı göstermiş Milli Görüş kadrolarına danışmış olsa, bu sorunlar kısa bir sürede çözülmüş olur" diye konuştu. 
 

İHA

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