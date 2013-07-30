Arıkan, önemli açıklamalarda bulundu

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, gazetemize yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin 100 yıllık planın son safhalarına geldiğini belirtti. Arıkan, açıklamasında Ortadoğu haritasına bakıldığında karışmayan iki ülkenin Türkiye ve İran olduğunu söyleyerek; “Bence buralarda karışıklık çıkarma şekilleri biraz daha farklı olacak.” dedi. Geçmişi iyi bildiğimizde bugünü yorumlamanın daha iyi yapılabileceğini kaydeden Arıkan; “Lozan Antlaşması sırasında o zaman Mısırlı bir Yahudi olan Haim Nahum denen bir adamı danışman olarak İsmet İnönü’ye tahsis ediyorlar. İngiltere bunu ajan olarak oraya yerleştiriyor. Lozan Antlaşması imzalandıktan sonra Nahum, İngiltere’de Churchill ile toplantı yapıyor. Churchill biz bu anlaşmayı Türkleri bitirmek için oraya koyduk sen onlara yaşama şansı veriyorsun dediğinde Nahum, siz Türkiye’yi hafife alıyorsunuz diyor. Bugün itibariyle Türkiye’yi topla, tankla yıkamayacağımız öğrenmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için ilk önce Kur’an’ı Kerim’i ellerinizden almamız gerekiyor. Bu Kur’an’ı Kerim’i elimizden almak için şu dört maddeyi ortaya seriyorlar. Bunlardan birincisi Türkiye’yi borçlandıracaksın diyorlar. İkincisi işsiz bırakacaksın. Üçüncüsü maneviyatını elinden alacaksın. Dördüncüsü yumuşak lokma haline getirip parçalara ayırarak Türkiye’yi bitirebilirsin. Bundan yüzyıl önce bu plan yapılıyor.” açıklamasında bulundu.



Öcalan, basın toplantısı yapmak istiyor kimseden çıt çıkmıyor

Başbakan Erdoğan’ın IMF borcunu bitirmesinden dolayı teşekkür eden Arıkan, Ama şuanda minimum şartlarda 530 milyar borcumuzun olduğuna dikkat çekti. Arıkan, “2012 yılında yayınlanan bütçe rakamlarında 53 milyar faiz ödemesi var. Minimum faiz %10 olsa 530 Milyar Türk Lirası bu ülkenin borcu var. Bu hükümetin kendi söylemidir. 2002 yılında bu 230 milyarmış.” ifadelerini kullanarak birinci maddenin tamamlandığını belirterek şöyle devam etti; “İkincisi işsizlikti. Şuanda Türkiye’de işsizlik rekor seviyelerde. Organize sanayide çalışıpta 700-750 lira maaş alan birinin işsiz değil deme şansımız yok. Bugün Kayseri’de en kötü evin kirası 300-350 lira buna elektrik, su, çocuk masraflarını koyduğumuzda bu insanların geçinmelerini düşünmemiz son derece komik. İşsizliğinde başarıya ulaştığını görüyoruz. Üçüncüsü maneviyat elinden alınacak. Bugün mübarek ramazan ayındayız. Gelirken yolda gördük. Adam sigarasını içiyor yüzümüze üflüyor. Eskiden böyle bir şey mümkün değildi. Artık sanki ülkemizde oruç tutanlar garipsenecek gibi bir hava var. Ilımlı İslam, dinler arası diyalog deyip maneviyatımızı zayıflattılar. Bundan 10 yıl önce Abdullah Öcalan’ın basın toplantısı yapmak isteyeceği söylenseydi. Kayseri’de ki gençlerimiz orada, burada eylem yapar, sokağa çıkardılar. Bugün kimseden çıt çıkmıyor.



Haber: Bünyamin Gültekin

Fotoğraf: Şerif Arslan