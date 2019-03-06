Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren SP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Haşim Özçelik ve Talas Belediye Başkan Adayı Mimar Harun Toprak ile beraber Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneğini ziyaret ederek, dernek yöneticileriyle sohbet etti. Burada konuşan Arıkan, “Sizler aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Ülkemiz için canını feda etmiş vatan evlatları ve teröristlerle girilen çatışmalarda yaralanan gazilerimizin aileleri için ne yapılsa azdır. Hele ki Kıbrıs şehitlerimiz ve gazilerimizin bizler için ayrı bir yeri vardır. Rahmetli Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın Kıbrıs için sarf ettiği çabayı da bilmeyen yoktur. İnşallah bizler göreve geldiğimizde sizlerle ilgili olarak özel çalışmalar yapacağız" dedi.







Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Osman Bağcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, Kocasinan Belediye Başkan adayı Haşim Özçelik ve Talas Belediye Başkan Adayı Mimar Harun Toprak’a 31 Mart yerel seçimlerinde başarı temennisinde bulundu.

