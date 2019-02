Arıkan: "Toplumumuzda herkesim bir araya gelebilmeli”

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Haftası Etkinlikleri kapsamında Kayseri Cemevi’nde Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı Sadık Genç’i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Burada bir konuşma yapan Arıkan, Saadet Partisi Tanıtma Başkanlığı’nın Erbakan Haftası etkinlikleri için her yıl bir ana tema seçtiğini söyledi. Bu yılki ana temanın da ‘Nezaket ve Dürüstlük’ olarak belirlendiğini ifade eden Arıkan, “Önümüzde bir yerel seçim var ve bazı kesimlerin kazanma hırslarıyla toplumda kutuplaşmaya yol açtıklarını görmek bizleri endişelendiriyor. Toplumumuzda herkesim bir araya gelebilmeli. Ama üzülerek şahit oluyoruz ki, iktidar toplumda kamplaşmaya kutuplaşmaya neden olacak her türlü açıklamayı yapmaktan çekinmiyor. Bizim ise en büyük arzumuz, siyasetin olması gereken üslupla gerçekleşmesi. Bu sebeple ki Genel Merkezimizin belirlediği ‘Nezaket ve Dürüstlük’ teması buna hizmet etmekte. Ve bu kavramları en güzel şekilde taşıyacak siyasi parti de Saadet Partisi’dir” diye konuştu. Kocasinan Belediye Başkan adayı Haşim Özçelik de; “Dernek Başkanımız Sadık Genç nezdinde nazik ev sahipliği ve hoş sohbetlerinden dolayı Alevi kardeşlerimize teşekkür ederim” dedi.



Hacı Bektaşi Veli Derneği Başkanı Sadık Genç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 31 Mart Yerel seçimlerinde başkan adayı Mahmut Arıkan ve Haşim Özçelik’e başarı temennisinde bulundu.