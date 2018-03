Arıkan'dan İsrail Özrüne Farklı Yorum

SP il binasında bir açıklama yapan SP Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, "Son dönemde gerçekleşen terör örgütü ile yapılan görüşmeler, Apo'nun nevruz dolayısıyla mesajlarının kamuoyuna açıklanması ve ertesi gün ABD Başkanı Obama'nın aracı olmasıyla birlikte İsrail'in Türkiye'den kısmi olarak da olsa özür dilemesinin, ABD'nin bölge üzerinde çok daha önemli olayların hazırlığında olduğunu, Türkiye'yi yeni hesapların içerisine atma hamleleri olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



Arıkan, "ABD, Asya'da üstünlüğü elinde tutmak için her türlü hamleyi yapacaktır. Çünkü 21. yüzyıl Asya asrı olacaktır. Bütün önemli olaylar Asya'da cereyan edecektir. Bütün bunlara baktığımızda ortaya şu gerçek çıkıyor, Türkiye ABD için inanılmaz derecede önemli bir müttefiktir. Ülkemizin jeo-stratejik konumu her şeyin üzerindedir" ifadelerinde bulundu.



İsrail'in özür dilemesinin Türkiye açısından önemli olduğunu dile getiren Arıkan, "Özür, İran'a olası bir saldırının alt yapısı olmamalıdır. Bu özür önemlidir, ancak bu özür binlerce, yüz binlerce Müslüman kanına karşılık olmamalıdır. Saadet Partisi olarak bundan endişe ediyoruz. Çünkü ABD Başkanı Obama, "İsrail'in güvenliği bizim birinci önceliğimiz" demektedir. İkinci olarak da İran için, "Her türlü seçenek masamızın üzerindedir" ifadelerini kullanmaktadır" şeklinde konuştu.



Arıkan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Türk ve İsrail heyetleri anlaşacak TBMM'den çıkarılan bir kararla ceza davaları TBMM'nin müdahalesi ile düşürülecektir. Mağdurların kabul etmediği bir sonuç mağdurlar adına, TBMM tarafından zorla kabul ettirilmiş olacak. Bu gidişata karşı kamuoyunun dikkatli olması gerekir. İsrail'in takip ettiği bu yolu terör örgütü PKK'da takip etmektedir. Onlar da teröristlerin sınır dışına gitmesi için TBMM'den karar istemekteler. Sanki karakol baskınları için TBMM'den izin istediler. İsrail'dekilerin de PKK'lıların da hesapları aynıdır. Her ikisi de yaptıklarına kılıf aramaktadır."