Arık’tan 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü açıklaması CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Otizmin bir eksiklik değil bir farklılık olduğunu belirtti. Arık, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Covid-19 salgınıyla mücadele konusuna dikkat çeken Arık, “Umarım bu salgını ülkemiz ve tüm dünya en kısa sürede en az hasarla atlatır. Bu zor süreçten farklı dersler de çıkarmamız gerektiğini de düşünüyorum. Örneğin bu gün salgın nedeniyle evinde kalmak zorunda kalan insanlarımız bilgisizlik, olanaksızlık, toplum baskısı gibi nedenlerle sokağa çıkmayan-çıkarılmayan binlerce özel öğrenim gereksinimi olan çocuklarımızı ve aileleri ile empati kurabilirler” diye konuştu.

02 Nisan 2020 Perşembe 14:05