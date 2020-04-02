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Arık’tan 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü açıklaması

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Otizmin bir eksiklik değil bir farklılık olduğunu belirtti. Arık, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada Covid-19 salgınıyla mücadele konusuna dikkat çeken Arık, “Umarım bu salgını ülkemiz ve tüm dünya en kısa sürede en az hasarla atlatır. Bu zor süreçten farklı dersler de çıkarmamız gerektiğini de düşünüyorum. Örneğin bu gün salgın nedeniyle evinde kalmak zorunda kalan insanlarımız bilgisizlik, olanaksızlık, toplum baskısı gibi nedenlerle sokağa çıkmayan-çıkarılmayan binlerce özel öğrenim gereksinimi olan çocuklarımızı ve aileleri ile empati kurabilirler” diye konuştu.

Arık’tan 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü açıklaması
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 2 Nisan Otizm Farkındalık günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Otizm, Down, SP ve Diğer Gelişimsel Bozuklukların araştırılması için kurulan komisyonun geçtiğimiz günlerde hazırladığı raporu TBMM Başkanlığına sunduğunu belirten Arık, “Komisyon olarak verimli bir çalışma yürüttük. Umarım komisyonumuz hazırladığı rapor doğrultusunda atılacak adımlarla özel öğrenim gereksinimi olan bireyler ve ailelerin sorunlarına çözüme kavuşur” dedi.
2 Nisan tarihinin Otizm Farkındalık Günü olduğunu belirten Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “2 Nisan’da bol süslü laflar, bol keseden atılan vaatler, heybetli mesajlar göreceğiz. Ama 3 Nisan tarihinde bu süslü laflar, bol keseden atılan vaatler, heybetli mesajlar bir sonraki yıla kadar unutulacak. Böyle günlerin amacı sadece o gün hatırlamak sonra unutmak değil, farkındalık oluşturmaktır. Toplumun biri birini anlamasını sağlamaktır. Bakın bu günlerde tüm dünyayı etkileyen Covid 19 salgını nedeniyle insanlarımız evlerinde kalıyor. Kimi ülkeler sokağa çıkma yasağı ilan etti. Umarım bu salgını ülkemiz ve tüm dünya en kısa sürede en az hasarla atlatır. Bu zor süreçten farklı dersler de çıkarmamız gerektiğini de düşünüyorum. Örneğin bu gün salgın nedeniyle evinde kalmak zorunda kalan insanlarımız bilgisizlik, olanaksızlık, toplum baskısı gibi nedenlerle sokağa çıkmayan-çıkarılmayan binlerce özel öğrenim gereksinimi olan çocuklarımızı ve aileleri ile empati kurabilirler. Onların ne yaşadıklarını nasıl sıkıntılar geçtiklerini anlamaya çalışırlar. Ben tüm yurttaşlarımıza salgına karşı evde kalmalarını bir kez daha hatırlatıyor, tüm insanlarımıza sağlıklı, huzurlu günler diliyorum: Evde kalın, empati kurun. Elbet bu kötü günler geride kalacak yeniden caddeler, sokaklar, AVM’ler, çarşılar insan sesleriyle dolacak. İşte o gün geldiğinde evde kalan, evde kalmak zorunda bırakılan insanları hatırlayın ve onlarında sokaklarda, caddelerde görünmesi için bir şeyler yapın.”
 

Kurumsal

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