Arık’tan ucuz ulaşım için kanun teklifi

Toplu taşımada yapılan zamların ardından CHP Kayseri Milletvekili vatandaşların toplu taşımada daha ucuz şekilde yararlanması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Türkiye’nin ciddi bir ekonomik kriz yaşadığını ve krizin faturasının vatandaşlara kesildiğini belirten Arık, mutlu azınlığa tanınan hakların vatandaşlara da tanınması gerektiğini söyledi. Bunun için toplu taşıma araçlarının yakıtlarından ÖTV alınmaması için kanun teklifi hazırladıklarını belirten Arık, kanun teklifinin gerekçesini şu ifadelerle açıkladı: “Türkiye, kimi yetkililer kabul etmese dahi, ciddi bir ekonomik kriz yaşamaktadır. Yöneticilerin ekonomik krizi çözüm için gündeme getirdiği zamlar, yaşam standartları her geçen gün gerileyen milyonlarca insanımızı daha da mağdur etmektedir. Son olarak Türkiye’nin dört bir yanında toplu taşıma ücretleri zamlanmıştır. Belediyelerimiz zam yapmamak için çaba gösterse dahi akaryakıt başta olmak üzere tüm maliyetlerin artması sonucunda kaçınılmaz olan zamlar, vatandaşlarımızın mağduriyetini daha da artırmıştır. Unutulmamalıdır ki, toplu taşıma kar getiren bir olgu olmaktan öte kamusal bir hizmettir ve kamunun yararı düşünülerek yapılmalıdır. Bu noktada belediyelerimizin tek başına üstesinden gelemeyeceği maliyetin düşürülmesi için toplu taşımada Özel Tüketim Vergisi’nin kaldırılması hem toplu ulaşımdaki maliyet sorununun giderilmesine hem de vatandaşlarımızın bir nebze olsun rahat nefes almalarını sağlayacaktır. Ayrıca küçük bir kesimi ilgilendiren yatlar ve lüks gezinti gemilerinde ÖTV alınmazken, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren toplu taşımada ÖTV’nin uygulanması toplum vicdanında da derin yaralar açmaktadır.”

