Arslantaş: “Talas İçin Ciddi Projelerimiz Var”

MHP Talas Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Arslantaş, basın mensuplarıyla buluştuğu toplantıda, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Talas’ta her bölgeyi karış karış gezerek hem vatandaşlarla görüştüğünü hem de sorunları yerinde gördüğünü kaydeden Arslantaş, “2 ay önce MHP’den aday adayı olarak Talas ilçemizde belediye başkanlığı konusunda müracaat ettim. Bununla birlikte çalışmalarımızı başlattık. ‘Bismillah’ dedikten sonra Talas’ımızın her bölgesini teker teker gezdik. Köylerimize gittik, ilçemizin merkezinde her mahallemize uğradık. Muhtarlarımızla, köylerdeki ve ilçemizdeki halkımızla fikir alışverişinde bulunduk. Onların sıkıntılar ve problemleri nelerdir, bunları dinleme ve yerinde görme fırsatı elde ettik. Bizde Talas’ta yaşadığımız için birçok sıkıntı ve problemin farkındayız. Bizim gördüklerimizle Talas’ta yaşayan vatandaşlarımızın görmüş olduğu ve yaptığı eleştirilerin eş güdümlü olduğunu ve bütünleştiğini gördük. Bir kez daha bu yola çıkmaya karar verdiğimizde ne kadar haklı olduğumuzu anladık” ifadelerini kullandı.



Talas’ın Kayseri’nin cenneti olduğunu kaydeden Mustafa Arslantaş, “Talas, 150 bin nüfusuyla neredeyse Türkiye’deki 40 ilden daha fazla büyük bir nüfusa sahiptir. Gelişmişliğine baktığınız zaman, çok ciddi anlamda yapılaşmanın olduğu, imarlaşmanın olduğu ancak iş alanında ve sosyal, kültürel anlamda bir gelişmenin olmadığını görmekteyiz. Ne yazık ki bu tam ters oranda cereyan etmektedir. Ne yazık ki insanlarımızın Talas’ı sadece otel olarak kullanmaktadır. Hiçbir şekilde Talas’ta kalalım, iş ve istihdamı Talas’ta sağlayalım, sosyal ve kültürel anlamda Talas’ta vaktimiz geçirelim, her türlü katma değerimiz Talas’ta olsun düşüncesi tam olarak oturamamış. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de, ne yazık ki belediyenin bu yönde çalışmalarla halkımıza hizmet sunamamış olmasıdır” diye konuştu.



Talas’ı sosyal, kültürel ve ekonomik alanda canlandırmak için ciddi projeler hazırladıklarını kaydeden MHP Talas Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Arslantaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu konularla ilgili çok ciddi anlamda çalışmalar gerçekleştirdik, ciddi projeler ortaya koyduk. Talas’ın sosyal ve kültürel alanda gelişmesiyle birlikte aynı zamanda sosyal ve ekonomik alanda gelişmesi içinde çok ciddi projelerimizi oluşturduk ve şuan için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bunun yanında Talas’ın turizm yönünde ciddi atılımlar yapması amacıyla da ciddi projeler oluşturduk. Biz Talas’ı insanların sadece otel olarak kullanmaları değil, Talas’ta her türlü istihdamın sağlandığı, her türlü hizmetin verilebildiği, insanların hem ekonomik anlamda burada bir takım kazançlar elde ettikleri hem de sosyal ve kültürel anlamda rahatlıkla yaşayabildikleri bir yer olmasını arzuluyoruz. Bu konuda çalışmalar yapacağız. Talas’ta kentsel dönüşüm ile ilgili çok ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. 15 sene önce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları ne yazık ki 15 yıl geçmesine rağmen bir türlü istenilen yere ulaşamamıştır.”