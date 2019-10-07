ASIL KARIN AĞRIN NE?

GÜL’Ü ELEŞTİRİM Mİ RAHATSIZ ETTİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Metiner’e verdiği çok sert yanıta, Metiner de İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklama ile aynı sertlikte karşılık verdi. Metiner, “Beni aramadan ve konuşmamı dinlemeden doğrudan şahsımı hedef alan suçlamalarda bulunman başka konulardaki karın ağrını gösteriyor. Asıl bu tarz suçlamalarda bulunmaya ne hakkın var ne de haddin. Belli ki Abdullah Gül ve beraberindeki ihanet odaklarına verdiğim cevaplar seni fena halde rahatsız etmiş” dedi.
FETÖCÜLERE DE HİDDETLENSEYDİN!
Memduh Büyükkılıç’a cevap niteliğindeki açıklamasında Metiner ayrıca şunları da söyledi: “FETÖ’ye kol kanat geren içimizdeki kriptolara yönelik eleştirilerim seni rahatsız etmişse, buna partimiz adına üzülürüm sadece. Ne sen Kayseri’nin sahibisin, ne de ben Kayseri’ye zarar vermeye çalışan dışarıdan biriyim. Keşke bana gösterdiğin hiddeti ve şiddeti FETÖ’cülere de gösterseydin. Çok yazık! Haddini aşan bir üslupla cevap vermeni asla kabul edemem. Haddini bileceksin. Siyasi üslubu ve parti içi adabı bilmiyorsan öğreneceksin.”
* AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun Metiner’e verdikleri yanıt yarın gazetenizde…
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Metiner’e verdiği çok sert yanıta, Metiner de İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı açıklama ile aynı sertlikte karşılık verdi. Metiner, “Beni aramadan ve konuşmamı dinlemeden doğrudan şahsımı hedef alan suçlamalarda bulunman başka konulardaki karın ağrını gösteriyor. Asıl bu tarz suçlamalarda bulunmaya ne hakkın var ne de haddin. Belli ki Abdullah Gül ve beraberindeki ihanet odaklarına verdiğim cevaplar seni fena halde rahatsız etmiş” dedi.
FETÖCÜLERE DE HİDDETLENSEYDİN!
Memduh Büyükkılıç’a cevap niteliğindeki açıklamasında Metiner ayrıca şunları da söyledi: “FETÖ’ye kol kanat geren içimizdeki kriptolara yönelik eleştirilerim seni rahatsız etmişse, buna partimiz adına üzülürüm sadece. Ne sen Kayseri’nin sahibisin, ne de ben Kayseri’ye zarar vermeye çalışan dışarıdan biriyim. Keşke bana gösterdiğin hiddeti ve şiddeti FETÖ’cülere de gösterseydin. Çok yazık! Haddini aşan bir üslupla cevap vermeni asla kabul edemem. Haddini bileceksin. Siyasi üslubu ve parti içi adabı bilmiyorsan öğreneceksin.”
* AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun Metiner’e verdikleri yanıt yarın gazetenizde…