Ataman, il başkanlığına aday olduğunu açıkladı İYİ Parti Kayseri İl Teşkilat Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sebati Ataman, il başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ataman, açıklamasında “Kayseri’de İYİ Parti’yi iktidar yapana kadar uykular bize haram” dedi.

08 Mart 2020 Pazar 17:20