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Ataman: "Sayın başkana sabah saatlerinde toplu taşımaya binmesini öneriyorum"

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, sabah saatlerinde 'de İldem-Organize Sanayi arasında sefer yapan tramvaya binerek, vatandaşın toplu taşımadaki sıkıntılarını dinledi.

Ataman: "Sayın başkana sabah saatlerinde toplu taşımaya binmesini öneriyorum"

Ataman, vatandaşın sıkıntılarını ve toplu taşımacılıkta önlemlerin yeterli olmadığını, pandeminin tekrar atak yaptığı ve 65 yaş üzerine kısıtlamaların getirildiği, şehir hastanesinin yoğun bakım ünitelerinin yeniden dolduğu ve özel hastanelerin yeniden Covid - 19 hastalarını kabul etmeye başladığını söyledi. Ayrıca Kayseri valisinin sosyal medyadan testleri pozitif çıkan vatandaşların evlerinde karantinaya alındığını uymayanların cezalandırılacağını ifade ettiği bu dönemde, özellikle toplu taşıma, düğün ve taziye evlerinde virüsün yayıldığı bilim insanları tarafından açıklanırken, Kayseri'de maalesef toplu taşımacılıkta yeterli önlem alınmadığını ifade etti.

Sebati Ataman, “Kendisi de doktor olan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'ın, 6 Ağustos tarihinde toplu taşımacılıkta her türlü önlemlerin alındığını ifade etmiş ve görüntü vermişti. Gerçek ise tamamen farklı. Sayın Başkanı sabah saatlerinde ve akşam iş dönüşünde bu tramvaylara binmesini öneriyorum ve gerekli önlemleri biran önce almasını temenni ediyorum” dedi.


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