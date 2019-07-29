Ataş: “Aydınlık yarınlar için çok çalışacağız”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in Batı Trakya'daki programlarının ardından İYİ Partili bazı milletvekilleriyle Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Ataş, aynı zamanda Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi de ziyaret etti.



Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili olarak bilgi veren Ataş, "Öncelikle Batı Trakya Türklerinin savunucusu ve lideri Dr. Sadık Ahmet'i şehadetinin 24. yıldönümünde Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte mezarı başında andık. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Genel başkanımız Sayın Meral Akşener ile Gümülcine'de bazı temaslarda bulunduk. İpsala Belediyesi'ni ziyaret edip, ardından Gümülcine Müftümüz Sayın İbrahim Şerif'le bölgedeki soydaşlarımızın durumlarını değerlendirip, Gümülcine Türk Gençler birliğini ziyaret ettik. Dünya üzerinde nerede bir Türk varsa gönlümüz hep orada olmaya devam edecek. Daha sonra tarihimiz açısından önemli şahsiyetlerin yaşadıkları evleri ziyaret ettik. Örneğin İttihat ve Teraki'nin önemli isimlerinden Resneli Niyazi Bey'in evi ve parti merkezini ziyaret ettik. Ömürlerini memleket sevdasına harcamış yiğitleri, İsmail Enver'i, Resneli Niyazi Bey'i, Cemal ve Talat Paşaları daha nicelerini de bu kapsamda saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bunun yanında ziyaretlerimiz çerçevesinde İYİ Parti milletvekilleri olarak Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçisi Sayın Tülin Erkal Kara hanımefendiyi ziyaret ettik. Kendisine çalışmalarında başarılar diledik. Üsküp Belediye Başkanı Petre Silegov ve Başkan Yardımcısı Enver Maliqi'yi ziyaret ettik. Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'yi ziyaret ederek, görüştük" şeklinde konuştu.



Ziyaretleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi de ziyaret ettiklerini anlatan Milletvekili Dursun Ataş, "Bir milletin kurtarıcısı olacak, Ulu Önder Atatürk'ün masmavi gözlerini dünyaya açtığı Selanik'te ki evi ziyaret ettik. Söz veriyoruz, kurduğun Cumhuriyetin bekçileri ve ilkelerinin takipçileri olarak, bu yolda Türkiye Cumhuriyetini aydınlık yarınlara taşımak için çok çalışacağız. Bunun yanında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunan Askeri İdadisi'ni (lise) ziyaret ettik. Bütün umutlar bittiğinde bir millete yeni ufuklar açan, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyen Başkomutanımızın bağımsızlık, milliyetçilik gibi fikirlerinin olgunlaştığı, bir milletin kaderinin değiştiği bu okulda, Mustafa Kemal Paşayı ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle, saygıyla ve derin bir minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.



Diğer yandan ziyaretlere Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanı Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı da katıldı. Kurumsal





