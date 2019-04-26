Ataş çocuğa yönelik cinsel istismar konusunu meclise taşıdı

Türkiye’de son günlerde yaşanan olayların ardından çocuklara yönelik cinsel istismar konusu gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda harekete geçen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına Meclis Araştırma Önergesi sundu. Türkiye’de son yıllarda çocuğa cinsel istismar ve "reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarında artışın meydana geldiğini ifade eden Ataş, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından, ‘Bir yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından çocuğun sağlığını, fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyen, bilerek-bilmeyerek yapılan davranışları’ çocuk istismarı olarak kabul edilmektedir. Çocuk istismarı ve ihmali tüm toplumu ilgilendiren önemli bir durumdur. Birleşmiş Milletler ile Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayalı 30 yıl, bu sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmasının üzerinden 25 yıl geçmesine karşın, halen sözleşme prensiplerinin çocukların yaşamında yeterince yer alamadığı görülmektedir. Devletin, çocuklarımızın her türlü hakkını korumak zorunda olduğu prensibini hatırlatacak olursak, istismar edilen çocukların sayısının bu denli artıyor olması bu durumla bağdaşmamaktadır. İstismar ve ihmalin en iyi seviyede önlenebilmesi için toplumun ve ailelerin bilgilendirilmesi, çocuklara ve ailelere hukuki haklarının anlatılması, çocukların iyi, kötü dokunuşu ayırt edebilmeleri için gereken bilgi ve altyapının oluşturulması gerekmektedir. Çocuklarımızın kendilerini güvenli bir ortamda yaşadıklarını hissetmeleri, ülkemizin geleceği açısından oldukça önemlidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde çocuklarımız hala cinsel istismar tehlikesi ve gelecek kaygısı ile karşı karşıyadırlar. Daha bu 23 Nisan'da ‘çocuk bayramında’ İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğu bir kişi tarafından cinsel istismara uğramıştır. Toplumumuzun ve geleceğimiz olan çocuklarımızın geldiği vahim durum ortadadır. Özellikle eğitimciler, psikiyatrlar ve hukukçuların bu konuda yoğunlaşması gerekmektedir. Ulusal ve il düzeyindeki dernek, STK ve üniversitelerin de düşüncelerini dikkate alarak, sorunları doğru ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymak ve bu sorunlara ilişkin doğru çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci/İçtüzüğü 104 üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ataş ayrıca; TÜİK verilerine göre cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısının ve bu suçtan hüküm giyenlerin sayısının artığını belirtti.