Ataş: “Değişimin Gelip, Gelmediğine Siz Karar Verin”

İYİ Parti Milletvekili ve Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, Tomarza Belediye Başkan adayı Osman Koç’un, seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Açılışa vatandaşların yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Burada kalabalığa seslenen Ataş, “Tomarza’da sadece 2 partinin ittifakı oluşmamış. Allah birliğinizi bozmasın. Hepimiz aynı şeyleri hissediyoruz, düşünüyoruz. Osman kardeşim il genel meclisi üyeliği, Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. Her seferinde Tomarza’nın hakkını aradı. O Tomarza sevdalısı biri ve ben nerede olursa olsun onu destekliyorum ve her zaman yanında olacağım. Sizlerden de Osman kardeşime destek bekliyorum” dedi.







“Hani zengin ortak gelecekti, hani Tomarza Alparslan gibi olacaktı?”

Konuşmasında Büyükşehir yasası ile ilgili de değerlendirmeler de bulunan Ataş, yasa ilk çıktığında vatandaşlara sözler verildiğini, ancak gelinen noktada verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Ataş, şunları söyledi:

“2014 yılında yerel yönetimler yasası değişti. İktidar sahipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, adaylar geldiler ve hepinize o günlerde ‘Tomarza, artık Alpaslan mahallesi gibi olacak. Emiruşağı köyü ve diğer köylerin Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndan farkı olmayacak. Oralarda ne varsa, buralarda da o olacak. Size zengin ortak geliyor’ dediler. Ben de o zaman ‘Azrail oğlan dağıtıyormuş, bari elimdekini almasınlar’ dedim. Geldiğimiz noktada ne değişti? Zengin ortak size ne getirdi, ne götürdü? Büyükşehir gelirlerinin yüzde 40’ını daha size gelmeden kesiyorlar. O kadar da vergilerden para alıyorlar. 4 yılın sonunda elinizi vicdanınıza koyun artık değişimin gelip, gelmediğini ya da nasıl olacağına siz karar verin. Artık Büyükşehir tüm köylerimize hizmet götürmek zorunda, çiftçiye hizmet götürmek zorunda. Zabıta hizmetini dahi vermek zorunda.”







Millet İttifakı Tomarza Belediye Başkan adayı Osman Koç ise ilçede her mahalleye eşit hizmet götüreceklerinin sözünü vererek, “Tüm mahallelere hak ettiği hizmeti götüreceğiz. Herkesin her sorununa sahip çıkmak zorundayız. Aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Bizler bugüne kadar Tomarza’da asıl belediyecilik hizmetlerini göremedik. Belediyecilikte sizlerden gelen geliri, sizler için kullanmak var. Bu nedenle partili partisiz, oncu buncu ayırmadan gelin birlikte olalım. Değişim zamanı ve vatandaşımızın desteği ile hep birlikte değiştireceğiz” dedi.







Yapılan konuşmaların ardından Tomarza Belediye Başkan adayı Osman Koç, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş ve İYİ Parti heyetine günün anısına Atatürk tablosu hediye etti. İkili daha sonra vatandaşlarla sohbet edip, sorunları dinledi ve çözüm önerilerini de anlattı.