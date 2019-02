Ataş Develi'de Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

İYİ Parti Milletvekili ve aynı zamanda Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, vatandaşı dinlemeye devam ediyor. STK ziyaretlerinin yanı sıra çarşı- pazar ziyaretleri ile de dertleri dinleyen, projelerini anlatan Ataş, toplumun her kesiminden yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda seçim çalışmalarına Develi ile devam eden Ataş, iyi günlerin yakın olduğunu belirtti. Develi’de ziyaretler gerçekleştiren Ataş, vatandaşların sorunları dinledi, çözüm önerilerini anlattı. İlçelerin yıllardır hak ettiği hizmetleri alamadığını iddia eden Ataş, “Ne yazık ki ilçelerimiz kan ağlıyor. Gençler ilçelerde durmuyor, başka diyarlara göç ediyor. İşsizlik, tarım ve hayvancılıktaki sorunlar ilçeleri her geçen gün daha fazla olumsuz etkiliyor" dedi. Develi’nin de diğer ilçeler gibi sorunlarla karşı karşıya bırakıldığına dikkat çeken Ataş, şunları söyledi;







“Ne yazık ki bölgede tarım ve hayvancılık gelişsin diye fakülte kuruldu. O fakülte kısa süre içinde tarih oldu. Oysa Develi’nin büyük hayalleri vardı. Yanlış politikalarla eldeki fakülteden de olundu. Ziraat Fakültesi bölgeye umut olacakken, tarih oldu, kapılarını kapattı. Onca emek, yılların gayreti yok olup, gitti. İşte vatandaşlarımız yaşanan bu olayları görüyor, yakından takip ediyor. Biz vatandaşımıza yapılmayacak projeler, şehrin ortasından geçecek nehirler, yüksek katlı binalar, betonlar ya da ranta dayalı projeler vaat etmiyoruz. Biz insan odaklı, yerli ve milli projelerin sözünü veriyoruz. İnsanın merkeze alındığı projeleri hayata geçireceğiz diyoruz. Herkese eşit hizmet sunmamın sözünü veriyoruz. Seçimden seçime değil, her zaman köylünün, esnafın, işçinin, memurun yanında olacağımızın sözünü veriyoruz. Pınarbaşı’da bunu en güzel örneğini ortaya koyduk. Herkese parti ayrımı yapmadan, ötekileştirmeden eşit hizmet sunduk. Herkesle kucaklaştık, ayırmadık, birlikte güzel işler yaptık. Şimdi de vatandaşın desteği ile Büyükşehir’de herkese hak ettiği hizmeti sunacağız. Milletin desteği ile iyi işler yapacağız”.



Diğer yandan Ataş, Develi ziyaretinde partisinin ilçe teşkilatını da ziyaret etti. Ataş, partilileri ile fikir alışverişinde de bulundu.