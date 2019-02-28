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Ataş, Felahiye ve Özvatan'ı Ziyaret Etti

Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm önerilerini, projelerini anlatan Ataş, “Artık yeter demenin, değişim ve dönüşümün zamanı geldi” dedi.

Ataş, Felahiye ve Özvatan'ı Ziyaret Etti

Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerde vatandaşlarla bir araya gelen Ataş, Felahiye ve Özvatan’da projelerini anlattı. İlçelerde parti teşkilatlarını da ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunan Ataş, esnaf ziyaretleri ile de dert dinledi, hedefleri hakkında bilgi verdi. Ataş, “Felahiye, Özvatan ve diğer ilçelerimiz Kayseri merkez gibi oldu mu? Millet 31 Mart’ta bunları değerlendirip, oy verecek. Yıllardır verilen ama tutulmayan sözleri gözünün önüne getirecektir” dedi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görev yaptığı dönemde ilçelerin sorunlarını sık sık gündeme getirdiğini ifade eden İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dursun Ataş, “Sürekli yaptığım konuşmalarda ilçelere, köylere destek verilmesi gerektiğini söyledim. Çünkü bu Büyükşehir Yasası ile belediyenin artık görevi. Hizmeti sunmak zorunda. Allah izin verir de seçim bizim istediğimiz gibi sonuçlanırsa çiftçinin gelişmesi için neler yapacağımızı göreceksiniz. Çünkü Büyükşehir’de bu konuda yetki var, ödenek var. Biz de vatandaşa hizmet için kullanılması gereken o bütçeyi adil bir şekilde hizmette kullanacağız. İlçelerimizin gelişmesi için çalışacağız” diye konuştu.



Ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet eden, dert dinleyen Ataş, “Ben de bir dönem milletvekilliğini yapar, koltuğa yapışır, emekli olurdum. Ama ben böyle biri değilim. Ben vatandaşa hizmete sevdalıyım. Vatandaşımızın sorunlarını çözmek için çalışıyorum. Nefesim yettiği kadar da bu uğurda mücadeleye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.


İHA

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