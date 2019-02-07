Ataş: “İnsan ve parti ayrımı yapmadan hizmet vereceğiz”

Millet İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sema Karaoğlu, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Hasan Sami Özvarinli, Talas Belediye Başkan Adayı Osman Haymana, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi İl yönetimi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetimini ziyaret etti.



Basın mensuplarına teşekkürlerini ileten Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş, insan odaklı bir belediye hizmeti anlayışı içerisinde olduklarını vurguladı. Ataş, “Biz bir yola çıktık ve 31 Mart itibariyle de, Kayseri’yi ve ilçelerini yönetecek yerel yöneticileri, muhtarlarımızı, azalarımızı ve meclis üyelerimizi seçeceğiz. Bizim bu seçimde iktidar değiştirme gibi bir durumumuz yok. yerel yönetimlerde insanımıza ne kadar daha fazla yakın olabiliriz, ne hizmetler götürebiliriz gibi bazı düşüncelerimizi anlatarak bir sınav vereceğiz. bu sınavın sonunda da Kayserili hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, kime oy vermek istiyorsa, kimi kendine daha yakın hissediyorsa ona göre bir seçim yapacak ve bu seçimin sonucunda da mutlaka birimiz kazanacağız. Bu kazanan kişi de, Kayseri’nin tamamını, ilçeleriyle, köyleriyle, insan ve parti ayrımı yapmadan kucaklayacaktır diye umuyorum. Biz kazanırsak kesinlikle kucaklayacağımızın sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.



Ziyaretlerinden dolayı Millet İttifakı adaylarına teşekkür eden Başkan Altınkaya da, seçimlerde tüm adaylara başarı dileklerinde bulundu.

