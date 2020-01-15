Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ataş, işçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara çözüm istedi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, işçilerin sorunlarını meclis gündemine taşıyarak hükümete seslendi. Ataş; "İşçilerin hak ettiği ücret artışlarını yapın” dedi.

Ataş, işçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara çözüm istedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) toplumun farklı kesimlerinin sorunlarını dile getiren İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, işçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara çözüm istedi. Vatandaşın ekonomik krizi derinden hissettiğini dile getiren Ataş, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron yöntemiyle çalışan işçilerin de ekonomik sıkıntılarla baş başa bırakıldığını söyledi. AK Parti iktidarına seslenen Milletvekili Dursun Ataş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
“Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron yöntemiyle çalışan 900 bin işçi 2017 senesinde yayınlanan kararnameyle devlet kadrolarına veya kamu kuruluşlarına ait şirketlere işçi statüsünde geçiş yaptı. Geçiş yapan işçilerin ücretleri 31.12.2020 tarihine kadar altı ayda bir yüzde 4 zam gelecek şekilde düzenlendi. Vatandaşımız bugün ekonomik krizi derinden hissetmekte. Bu zamlar iki yıldır enflasyonun çok altında kalmıştır. Asgari ücrete ve kamu işçilerine 2019 senesinde yüzde 26, 2020 senesinde yüzde 15 zam yapılırken, bu işçilerimize sadece yüzde 8 zam yapılmıştır. Kamu kuruluşlarına ve bu kamu şirketlerine geçen işçilerimizi ekonomik krize ve enflasyona karşı koruma adına yapılan düzenlemelerin tekrar gözden geçirilerek, işçilerimizin hak ettikleri ücret artışlarının yapılması gerekmektedir.”
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberİYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun AtaşİYİ PARTİIşçiDursun Ataş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.