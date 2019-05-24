Ataş, Suriyeli Sorununu Meclis’e Taşıdı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği araştırma önergesinde Suriyelilerin sorun haline geldiğini ve bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’de üç buçuk milyon Suriyeliye ek olarak 1,5 milyon da kayıt dışı olduğunu dile getiren Ataş, Suriyeli genç nüfusun işsizlik, yoksulluk gerekçesiyle fuhuş ve mafya yapılanmalarında artışa neden olacağına dikkat çekti ve konuyu Meclis’e taşıdı.



“SURİYELİYE HARCANAN PARA VATANDAŞIMIZA HARCANSIN”

Ülkenin ekonomik krizde olduğunu belirten İYİ Partili Ataş, Suriyelilere harcanan paranın vatandaşa ve üretim odaklı yatırıma harcanması gerektiğini de belirttiği Meclis araştırma önergesinde şu ifadeleri kullandı, “Ülkemizin en önemli sorunlarından biri de Suriyeli sığınmacılar sorunudur. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre 25 Nisan 2019 tarihi itibarıyla Türkiye’deki kayıt altına alınabilen Suriyeli sayısı 3 Milyon 605 bin 615 kişidir. Yani Suriyelilerin ülkemiz nüfusuna oranı %4,40’tır. Ve bu oran ve kişi sayısı çok hızlı bir artış sergilemektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda 1,5 milyon da kayıt dışı Suriyeli bulunduğu bilinmektedir. Yani verilen oranların çok daha üstündedir. Yine açıklanan rakamlara göre Suriyelilere harcanan para 37 Milyar Doları geçmiş durumdadır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve ekonomik kriz de dikkate alındığında bu harcanan paranın vatandaşlarımıza ve üretim odaklı yatırıma harcanması gerekirdi. 5 Milyonun üzerinde Suriyelinin ülkemiz üzerindeki maddi ve manevi yükü dikkate alındığında, artık işin içinden çıkılmaz hale gelen bu sorunun ivedilikle araştırılması ve çözüm yolunun bulunması gerekmektedir. Ulusal ve il düzeyinde ki dernek, STK, üniversitelerin ve ilgili bakanlıklarında düşüncelerini dikkate alarak, sorunları doğru ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymak ve bu sorunlara ilişkin doğru çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz”



“HER BEŞ SURİYELİDEN BİRİSİ TÜRKİYE’DE”

Suriyeli göçmenlerin sosyo-demografik, kültürel, ekonomik ve asayiş, güvenlik alanında bazı önemli sorunlara yol açtıklarını kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların 2019 Nisan itibarı ile kayıtlı, 3,6 milyon, 1,5 milyon da kayıt dışı olmak üzere 5 milyonu geçtiği bilinmektedir. Bu sayı bir ülkenin altından kalkabileceğinin çok üzerindedir. Şöyle ki; Suriye’deki savaş öncesi nüfusunun yaklaşık yüzde 22’lik bir diliminin, yani her beş Suriyeliden birisinin ülkemizde olduğu görülmektedir” dedi.



“SIĞINMACILARIN DOĞURGANLIĞINDA ÇOK CİDDİ BİR ARTIŞ VAR”

Türkiye’de yaşayan Suriyeli kadın sığınmacıların doğurganlığında da çok ciddi bir artışın olduğu anlatan Ataş, “Ülkemizde 0-9 yaş arası kayıtlı Suriyelilerin sayısı 999.475’dir. Yine Türkiye’de günde 400’den fazla Suriyeli bebeğin dünyaya geldiği bilinmektedir. Yani sürekli artan bir Suriyeli sığınmacı sayısı ile karşı karşıyayız. Ve doğal olarak ülkemizin Suriyelilere harcadığı parada her geçen gün artmaktadır. Şimdiden devasa miktarları bulan bu rakam daha da artmaya devam edecektir” diye konuştu.

