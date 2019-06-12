Ataş’ın önergesi reddedildi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Suriyelileri Meclis gündemine taşıyarak, "5 milyonun üzerinde Suriyelinin ülkemiz üzerindeki maddi ve manevi yükü dikkate alındığında, artık iş içinden çıkılmaz hale gelmiştir" diye konuştu.

Ataş, bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği araştırma önergesinde Suriyelilerin sorun haline geldiğini ve bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de üç buçuk milyon Suriyeliye ek olarak 1,5 milyon da kayıt dışı olduğunu öne süren Ataş, Suriyeli genç nüfusun işsizlik, yoksulluk gerekçesiyle fuhuş ve mafya yapılanmalarında artışa neden olacağına dikkat çekti ve konuyu Meclis'e taşıdı.

Ataş, tarafından hazırlanan ve İYİ Parti'nin de grup önerisi olarak Meclis genel kuruluna getirilen araştırma önergesi AKP, MHP ve HDP oyları ile reddedildi.

"Milletimizin vicdanına bırakıyorum"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ataş, Ülkemizde ki 5 Milyondan fazla Suriyelinin oluşturduğu ekonomik, sosyal ve güvenlik sorunlarına çözüm bulunması ve Suriyelilere harcanan 37 Milyar doların neden vatandaşımıza harcanmadığıyla ilgili Meclise sunduğum araştırma önergem maalesef ki AKP, MHP ve HDP oyları ile reddedilmiştir. Ülkemiz için ciddi bir beka sorununa dönüşen bu konunun reddedilmesini milletimizin vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Ataş'a, Meclis'te konuyu gündeme getirdiği için teşekkür

İYİ Parti grubu adına Meclis'te söz alan Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral da, Kayseri Milletvekili Ataş'a teşekkür etti. Oral, "Bu önemli meseleyle alakalı yaptığı çalışmadan ötürü Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş'a da teşekkürü bir borç biliyorum. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklama, mayıs ayındaki verilere göre bize Türkiye'de 3 milyon 606 bin 737 Suriyeli sığınmacının var olduğunu göstermekte, bu rakamın gayri resmi olarak 5 milyonun üstüne çıktığı bilinmektedir. Bu nüfusun yüzde 95'inin şehirlerimizde yaşadığı malumunuzdur. Sizleri burada rakamlara boğmak niyetinde değilim, özellikle iktidar bu rakamları çok iyi bilmektedir ancak bildiği hâlde görmezden geldiği bir mesele vardır ki bunlar Suriyeli sığınmacıların ülkemizde yarattığı sorunlardır" şeklinde konuştu.

"Bu nasıl bir garabettir, bu nasıl bir aymazlıktır"

İYİ Partili Oral, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz'da Suriyelilerin hatırına kurtulduk" yönündeki ifadelerine de tepki göstererek, şunları söyledi: "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz gün katıldığı bir programda Suriyeliler hakkında öyle şeyler söylemiştir ki akıl tutulmasıyla, dil sürçmesiyle izah edilmesi mümkün değildir. Sayın Soylu şöyle diyor, 'Biz 15 Temmuzda nasıl kurtulduğumuzu zannediyoruz? Biz nasıl kurtulduk? Kim ne derse desin, 450 bin çocukları doğdu bu ülkede. Allah o 450 bin çocuğun hatırına 15 Temmuzda şu hainlere ezdirmedi. Ben onu bilirim.' Bu nasıl bir garabettir, bu nasıl bir aymazlıktır? Sayın Soylu kendince Suriyeli politikasını savunmak isterken 15 Temmuz gecesi meydanlara inen, demokrasi için mücadele eden, hain FETÖ kalkışmasını canları pahasına bastıran Türk milletine hakaret etmiştir. Biz 15 Temmuzda 250 şehidimizin kahramanca mücadelesi sayesinde bu hain kalkışmadan kurtulduk. Şehitlerimizin canları pahasına savunduğu bu vatanı Suriyelilere mal etmek en hafif ifadeyle büyük bir gaflettir, dalalettir. Bu ifadeleri şiddetle kınıyorum."