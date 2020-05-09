Avrupa Günü’nde AB'ye net mesaj! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Günü mesajında, “Dönem her alanda güçlerimizi birleştirme dönemidir. Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi, güvenlik ve sosyal katkıların yanı sıra Avrupa Birliği’ne daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB'yi küresel bir aktör haline getirecektir. Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşmakta kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:07