Aydın Belediyesine Kayseri'yi Örnek Gösterdi

Aylar önce tamamlandığı açıklanan balık halinin halen kiraya verilemediğini dikkat çeken Ökten, Özlem Çerçioğlu’nun daha Aydın merkezdeki sınavını geçemediğini ifade ederek Özlem Çerçioğlu’nun beceriksiz bir yönetim sergilediğini kaydetti.

Ege bölgesinde en kötü belediyeciliğin Aydın’da olduğunu kaydeden AK Parti Aydın Merkez İlçe Başkanı Gökhan Ökten, “Sen şuradaki belediyeyi yönetemiyorsun Bir Milyon nüfuslu Aydın’ı nasıl yöneteceksin. Ege Bölgesinde en kötü belediyecilik Aydın’da, Allah bizi korusun. Sevgi yolunun taşları daha iyiydi. Eskisinden daha kötü bir sevgi yolu düzenleniyor. 5 aydır resimlerini gördüğümüz battı çıktıyı sağa baktım göremedim, sola baktım göremedim. Ankara’da, Kayseri’de bu tür resimlerin bir asıldığını görürsünüz birde hayata geçirildiğine şahit olursunuz. Halkı kandırmak ile belediyecilik olmaz” dedi.

‘BECERİKSİZLİK İLE BÜYÜKŞEHİR YÖNETİLMEZ’

Türkiye’nin beklide en pahalı suyunu Aydınlının kullandığını dile getiren Gökhan Ökten, “Balık hali diye bir şey yaptı Aydın’da ne işi varsa. Kaç aydır açamıyor. Balık hali diye yapıyor fakat orada yıkanacak balıkların pis suyunu dışarı atacak pis su borusunu koydurmayı unutuyor. Bu balık halini dahi bir türlü açmayı beceremeyen, balık halinin pis su borusunu hesaplayamayan kadrolar 490 köyün çöpünü nasıl toplayacak. 1 milyon nüfusa nasıl hizmet verecek. Bu balık halinin geçici kabulü nasıl yapıldı. Daha anahtar vurulmadan, kiracı sokulmadan tadilat yapılıyor. Bu beceriksizliğin alasıdır. Büyükşehir şöyle bir kenarda duradursun. Siz önce Aydın’da verdiğiniz sınavı bir geçin. 3 yıldır sürekli Aydın olarak geriliyoruz. Eskiden Denizli bize imrenerek bakardı, şimdi ise Denizli bambaşka bir il oldu. Beceriksizlik ile büyükşehir yönetilmez” şeklinde konuştu.