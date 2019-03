“Aynı deneyi yaparak başarı elde edilmez”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, çalışmalarını sürdürüyor. İlçe ziyaretlerini sürdüren Ataş, Bünyan’da bir kez daha vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Ataş, çarşı-pazar ziyaretleri ile vatandaşları dinledi, hedeflerini anlattı. Ataş, aynı zamanda Nakliyeciler Sitesi’nde de sorunları dinledi.

Vatandaşlar Ataş’ı destekleyeceklerini ifade ederek, “Değişme, hep böyle halkın adamı olarak kal. Yolun açık olsun” dedi. Ataş’ta kendisine bu yönde destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, “Ben içinizden gelen birisiyim ve her zaman da öyle kalacağım” diye konuştu.



Bünyan, Büyüktuzhisar ziyaretlerinde vatandaşların her geçen gün artan sorunlarla karşı karşıya bırakıldığını kaydeden Ataş, tarım ve hayvancılıkta gelinen noktanın da içler acısı olduğunu dile getirdi. Ataş, “Bir şeylerin değişmesin istiyorsanız, eğer sizden birinin Büyükşehir’de görev yapmasını istiyorsanız yapacağınız şey belli. Orada sizden olan biri oturunca size nasıl bakar, işte bunu düşünün. Bu yüzden desteğinizi bekliyoruz. Hepiniz çiftçilikle uğraşıyorsunuz, daha önce kaç baş hayvanınız vardı, geliriniz neydi, şimdi ne durumda? İşte bütün bunları düşünün” şeklinde konuştu.



Ataş’ın konuşması sırasında bazı vatandaşlar da, Et ve Balık gibi önemli kurumların yok edilmesine tepki gösterdi. Ataş ise sadece Et ve Balık kurumunun değil, diğer bazı önemli kurumlarında vatandaşın elinden alındığını anlattı. “Üretim yapılan her yeri elimizden aldılar” diyen Ataş, “Biz içinizden çıktı. Koyun da, dana da yaydık. Yonca da ekin de biçtik. Ne çektiğinizi, ne yaşadığınızı biliyoruz. Elimizde avucumuzda bir şey bırakmadılar. Eğer Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu şehri kalkındırmak istiyorsa, bu işe ilçelerden başlayacak. Biz bu kapsamda ilçelerimize gereken değer vereceğiz. Çünkü devasa yetki ve bütçe var. Bu yetki ve bütçeyi herkese eşit kullanacağız. Adamına göre hizmet anlayışı bizimle son bulacak. Biz birilerinin değil, herkesin belediyesi olacağız” ifadelerini kullandı.



Diğer yandan Millet İttifakı adayı Ataş’a, Bünyan ziyaretleri sırasında CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın yanı sıra İYİ Parti ve CHP yöneticileri ile CHP Bünyan Belediye Başkan adayı Mustafa Navruz da eşlik etti.

Ataş, aynı zamanda çalışmalarına kent merkezinde de devam etti. İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan adayı Hasan Sami Özvarinli, Belediye Meclis Üyesi adayı Kazım Yücel ile Kayseri Nakliyeciler Sitesindeki esnafları da ziyaret eden Ataş, “Esnafımızın mağduriyetini gördük, sorunlarını dinledik. Söz verdik nakliyeci esnafımızın ve tüm esnaflarımızın yanında olan, destekleyen bir belediyeciliği hep beraber hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Dursun Ataş, 17 yıldır iş başında olanların sorunlara çözüm üretemediğinin ortada olduğunu dile getirdi. Ataş, “Yıllardır görev yapıyorlar ve şimdi vatandaşın karşısına 17 yıl önceki sorunları dile getirip, çözüm üreteceklerini belirtiyorlar. Aynı sözleri verip, duruyorlar. Peki siz yıllardır bu milletin desteğini aldınız, neden o sorunları çözmediniz? Yazık değil mi bu millete? Koskoca yılları heba ettiniz. Aynı deneyi yaparak başarı elde edilmez. Önce değişim, sonra gelişim şart. Bu nedenle vatandaşın artık bunlara 31 Mart seçimlerinde bir ders vermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.