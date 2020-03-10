Babacanın Partisindeki Kayserililer Ne yapacak?

1987’de ANAP’tan milletvekili seçilen ve genel başkan yardımcılığı da yapan Seyit Halil Özsoy, Özelleştirme İdaresi eski Başkanı Metin Kilci ile Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu yer alırken, Beşir Atalay Devlet Bakanıyken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürü olarak görev yapan ve Atalay döneminde Kayseri Valisi olarak atanan Mevlüt Bilici’nin eşi Nevim Bilici’nin isimleri Ali Babacan’ın partisinde yer alıyor.
Ankara’da konuşulan ve Ali Babacan’a destek veren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün son zamanlarda Babacan ile fikir ayrılığına düştüğü söylentileri Babacan’ın partisinde yer alan Kayserililerin ne gibi tavır takınacağı konusunu gündeme getirdi.
11. Cumhurbaşkanı Gül’e yakın isimlerin partiden ayrılmayıp, aktif görev içinde yer almayacakları gelen haberler arasında.
Babacan’ın partisinin kurucuları arasında AK Partili üç eski bakan da yer aldı. Nihat Ergün, Sadullah Ergin ve Selma Aliye Kavaf. DEVA Partisi’nin kurucuları arasında Abdullah Gül’ün uzun süre Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapan THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin de var.
Listedeki en dikkat çeken isim ise Abdullah Gül’ün eniştesi ve aynı zamanda halaoğlu Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu
Ankara’da konuşulan ve Ali Babacan’a destek veren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün son zamanlarda Babacan ile fikir ayrılığına düştüğü söylentileri Babacan’ın partisinde yer alan Kayserililerin ne gibi tavır takınacağı konusunu gündeme getirdi.
11. Cumhurbaşkanı Gül’e yakın isimlerin partiden ayrılmayıp, aktif görev içinde yer almayacakları gelen haberler arasında.
Babacan’ın partisinin kurucuları arasında AK Partili üç eski bakan da yer aldı. Nihat Ergün, Sadullah Ergin ve Selma Aliye Kavaf. DEVA Partisi’nin kurucuları arasında Abdullah Gül’ün uzun süre Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapan THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin de var.
Listedeki en dikkat çeken isim ise Abdullah Gül’ün eniştesi ve aynı zamanda halaoğlu Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu
Haber Merkezi