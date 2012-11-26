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Babası Vefat Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sadık Yakut’un babası Ali Yakut (75) vefat etti.

Babası Vefat Etti
KAYSERİ (İHA) - TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’un 75 yaşında vefat eden babası Ali Yakut, Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Haluk İpek, AK Parti Milletvekili Kayseri Koordinatörü Fatih Şahin, AK Parti Gurup Başkanvekilleri Nurettin Canikli, Mustafa Elitaş, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ali Yakut’un, Pınarbaşı ilçesi Büyükkaramanlı köyünde toprağa verildi
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