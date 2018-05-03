Bahçeli'den 'FETÖ'cü seçmen' uyarısı

"15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Kesin bir sonuçtna bahsedilemez bir duruma geldi. Demek ki FETÖ darbe hareketinde siyasi ayak var. Burada siyasi seçmen de olur. 4 Cumhurbaşkanı adayı 100 bin ile müracaatı öngördü. Bu 100 binin içerisinde 4 kişiden 1 tanesi CHP'nin 15 milletvekili kaydırmasıyla destek buldu ve 100 bin seçmene ihtiyaç kaldı mı? Kalmaması gerekirdi ama şahsiyet 100 bin seçmenle adaylığını koyacağını söyledi. Bu her adya için geçerlidir. O zaman FETÖ darbe girişiminden 15 gün sonra OHAL kabul edildi. Çok sayıda kişiye yönelik uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bir de bunların aileleri vardır. AKP'nin Adalet ve İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen üzerindeki etkisini takip etti mi. 100 bin kişi hangi aday etrafında toplanabilir. Bu 100 bin kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa. FETÖ'nün siyasi seçmen ayağının hangi aday etrafında toplandığı, toplanacağı, 100 bini tamamlayacağı bakılabilir."



- Bir güvenlik soruşturmasından mı söz ediyorsunuz?

"Bu önemli bir düşüncedir. Eğer FETÖ ile mücadele ediliyorsa ve bu örgüt hala ısrarını sürdürüyorsa her konu değerlendirilmeli. Acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip 100 bin kişiyi bir aday etrafında toplayın. FETÖ diyecek ki benim hala 100 bin taraftarım var Türkiye'de. Bu da tartışılsın diye ortaya koyuyorum."



- Bir istihbari bilgi üzerine mi bunu söylüyorsunuz?

"Hayır efendim. Bu benim düşüncemdir."