BAHÇELi iSTiFA MI EDECEK? MHP ve siyasi kulislerde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun TBMM’deki görüşmesinin yankıları sürüyor.

MHP ve siyasi kulislerde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun TBMM’deki görüşmesinin yankıları sürüyor.



Halaçoğlu, Bahçeli ile görüşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada “hayır” konusundaki tavrının değişmediğini açıklamıştı. Bu açıklamanın sonrasında Halaçoğlu ile birlikte hareket eden Gaziantep Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, “Bahçeli Halaçoğlu” görüşmesi ile ilgili olarak, “Bahçeli bir söz verdi. Ben ne dediğini biliyorum ama açıklamam doğru olmaz. Yusuf Hoca’nın açıklaması daha doğru olur” demişti.



Bu gelişmelerin ardından MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Anayasa değişikliği konusundaki “hayır” tavrı nedeniyle istifasını sunduğunu ve Bahçeli’nin de “istifa etmene gerek yok” dediğini söylemişti.



“Bahçeli Halaçoğlu” görüşmesi ile ilgili kulislerde yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Yusuf Halaçoğlu’na Başkanlık ve anayasa değişikliği konusundaki “hayır” yaklaşımı nedeniyle istifasını sunmasına gerek olmadığını, eğer Anayasa değişikliği paketi referandumdan geçmezse kendisinin istifa edeceğini söylediği ifade ediliyor.



Meclis kulislerinde yankılanan bu iddiaya göre, Başkanlık ve anayasa değişikliği için AK Parti ile birlikte “evet” kampanyası düzenleyeceğini açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Referandumda “hayır” çıkarsa partisinden istifa ederek, siyaseti bırakacak. Böyle bir gelişme olması durumunda Bahçeli, Yusuf Halaçoğlu gibi saydığı ve değer verdiği kimselerin partinin geleceği için MHP dışında bulunmasını istemiyor.



MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun MHP’den istifa etmekten vazgeçmesinin arkasında Bahçeli’nin kendisine verdiği bu sözün etkili olduğu konuşuluyor.

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