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Bahçeli ve Halaçoğlu’ndan samimi pozlar

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Bahçeli ve Halaçoğlu’ndan samimi pozlar

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. Aralarının açık olduğu tahmin edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli  ve MHP Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu  ile sohbet etti. 

AA

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Anahtar Kelimeler:
HalaçoğluMHPKayseriBahçeli
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