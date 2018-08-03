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Bakan Albayrak: “Yaptırımın Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı kabul edilebilir değildir. Sürecin güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir. Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye’ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır” dedi.

Bakan Albayrak: “Yaptırımın Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır”

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Hazine Bakanlığının Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım kararına ilişkin açıklamada bulundu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararının kabul edilebilir olmadığını kaydeden Albayrak, “Sürecin güçlü tarihi geçmişe ve müttefikliğe sahip iki ülke ilişkilerine uygun şekilde, diplomasi ve yapıcı çabalarla sonuçlanması önceliğimizdir. Bu yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye’ye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacaktır. Gelişmeler sonrası ekonomiye yönelik ataklar kısa dönemlidir. Bu süreç içerisinde spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır. Öte yandan, mevcut makroekonomik veriler ışığında bütçe disiplini, enflasyon ile mücadele, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hedefleri için kapsamlı çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu kapsamda paydaşlarımızla yaptığımız istişare toplantılarında elde ettiğimiz verileri de dikkate alarak, Orta Vadeli Programımız için ilk toplantımızı hafta başında gerçekleştirdik. Program hazırlığı devam ederken, ekonomik dengelenme için gerekli görülen bir dizi adımı ve bütçe disiplini kapsamında bazı tasarruf tedbirlerini de hayata geçirmiş bulunuyoruz. Diğer yandan, kısa ve orta vadeli, farklı dış kaynak finansmanı için görüşmelerimiz pozitif şekilde ilerlemektedir. Ekonomik dengelemenin akabinde ekonomimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme üzerine oturacağından ve Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı. 

İHA

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