Bakan Bağış'tan Kayseri'de CHP'lileri Kızdıracak Sözler

AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaretinde, “Çakma Gandi’nin kaybettiği davalarla finanse ettiği sucuklar sayesinde fakir fukara sucuk ve pastırma yiyor” dedi.

AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış’ın ziyaret ettiği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin bir Avrupa şehri olduğunu, birçok Avrupa şehrinin kardeş şehir olma teklifinde bulunduğunu söyledi.

AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış ise, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin belediyecilikte efsane şehir olduğunun altını çizerek, “Sadeci Türkiye’deki şehirlere değil, dünyadaki diğer şehirlere de örnek bir kent” dedi.

“Sucuğu tatmayanlara sucuk tattıracak bir kampanya başlattığınız için size teşekkür ediyorum” diyen Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye sayenizde çakma Gandi’nin, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği davalarda ödediği paralarla bütün fakir fukaranın sucuk yiyebileceği bir ülke haline geldi. Bunda sizin çabanız çok büyük. Bu süreçte onlar vatandaşlara böyle bir destek vermiş oldu. Buna da şükür.”



AB'YE MESAJ VERDİ

AB Başmüzakerecisi Egemen Bağış, AK Parti Kayseri İl Başkanı Ömer Dengiz ile birlikte Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Vali Orhan Düzgün’den Kayseri hakkında bilgi alan Bağış, “Bugün Türkiye artık eskiden olduğu gibi elitlerin kafasına göre istedikleri tezgahı kurabilecekleri bir ülke değil. Kayserili bir torna ustasının oğlunun Cumhurbaşkanı olabildiği, Rizeli bir kıyı kaptanının oğlunun Başbakan olabildiği, Bir Yozgatlı avukatın meclis başkanı olabildiği, bir Siirtlinin de AB Bakanı olarak Türkiye’ye hizmet edebildiği, artık milletin içinden çıkmış, milletin değerleriyle hemhal olmuş, milletinin önceliklerini kendi öncelikleri haline getirmiş insanların yönettiği bir ülke haline geldi. O yüzden de artık Türkiye üzerinde kurulan tuzaklar tutmuyor, milletin oyunu tuzakları bozuyor. Çok şükür Türkiye her geçen gün yükseliyor, her geçen gün ilerliyor, içinden geçmekte olduğumuz süreçte bize çok büyük destek veriyor. Kayseri’nin ticari zekası Kayseri’nin dinamizmi, pratikliği Türkiye’nin yönetiminde de kendini gösteriyor” dedi.

Türkiye'ye yayılan duran adam eylemini değerlendiren Bağış, “Bu günlerde bir fenomen haline gelen duran adamlarda çok ciddi bir artış görüyoruz ama bunda da bir hayır görüyorum ben. Biliyorsunuz büyüklerimiz hep söylemiş. Duran saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Bu duran adam da Türkiye’nin aslında ana muhalefet partisinin durup bakmaktan başka hiçbir işe yaramadığını göstermiş oldu” diyerek şu şekilde konuştu:

“Ama dün de söyledim, duran adam arıyorsak CHP genel merkezinde çok var. CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da dün yaptığı konuşmada aslında kendisinin de durmaktan başka hiçbir işe yaramadığını ifade etmiş oldu. Bu da milletimizin bazı şeyleri yakından görmesi için vesile oldu. Ama bizim durmaya vaktimiz yok. Bizim, 'Durmak yok, yola devam' diye Türkiye’nin zenginleşme sürecini daha da hızlı ilerletmemiz lazım. Kayseri’nin ticari anlayışını Türkiye’nin her tarafına yayarak 81 ilimizin de ithalat ve ihracat yapabilecek noktaya gelmesini sağlamakla kalmayıp, şimdi dünyada ticaret yapmadığımız ülke kalmaması için çalışıp çabalıyoruz. Türkiye her geçen gün daha şeffaf ve dama demokratik bir ülke olarak çok önemli başarılara imza atmaya devam edecek. Bu millet her şeyi görüyor. Kayseri de bunun en önemli merkezlerinden bir tanesi. Tarih boyunca böyle olmuştur.”

AB müzakerelerinde önümüzdeki günlerde açılması gereken fasıllarla ilgili olarak Almanya ve Hollanda’nın veto kararının sorulması üzerine ise Bağış şu cevabı verdi:

“Türkiye üç yıldır bir fasıl açmadı ama AB sürecindeki kararlılığından hiçbir şekilde geri adım atmadı çünkü bizim için önemli olan Almanya’daki otoban standartlarını Türkiye’deki 81 ilde gerçekleştirebilmek, İsveç’teki insan hakları standartlarını, İngiltere’deki eğitim standartlarını, Fransa’daki gıda hijyen standartlarını 76 milyon vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Onlar fasıl açsa da açmasa da Türkiye büyümeye, zenginleşmeye şeffaflaşmaya devam edecek ama fasıl açılmamasının Avrupa’ya da maliyetleri olacak. Onun için o ülkeler kendi hesaplarını ve kitaplarını iyi yapmalı. Hesabın kitabın en iyi yapıldığı yerden, Kayseri’den bir çağrı yapmak istiyorum. Bu işin hesabını iyi yaparlarsa şunu göreceklerdir, bugün Türkiye’nin AB’ye ihtiyacından çok daha fazla AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı vardır. Onun için biraz dikkat etsinler. Biz daha evvel olduğu gibi gerektiğinde, 'Bak oğlum git' demeyi de çok iyi biliriz. Herkes ona göre hesabını kitabını yapsın.”