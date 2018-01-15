Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Kurtulmuş’tan Gül yorumu: Erdoğan’a karşı aday olarak çıkmaz  

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden aday olacağı şeklindeki söylentiler ile ilgili olarak kendisine yöneltilen “Abdullah Gül aday olur mu?" sorusuna "Bildiğim Abdullah Gül, Erdoğan’a karşı aday olarak çıkmaz" yanıtını verdi.

Bakan Kurtulmuş’tan Gül yorumu: Erdoğan’a karşı aday olarak çıkmaz  

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Antalya’da medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştu.
 Bakan Kurtulmuş burada kendisine yöneltilen Abdullah Gül aday olur mu? Sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
 
“Tanıdığım, bildiğim Abdullah Gül, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza karşı aday olarak ortaya çıkmaz. 2019 seçimleri, şahısların ötesinde önem arz eden bir seçim. Sadece ilk sefer Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçiliyor olması değil, bundan sonra sistemin nasıl oturacağının da şekilleneceği bir döneme giriyoruz. Bütün bu gerekçeleri değerlendireceğini ve Gül’ün Cumhurbaşkanı’mızın karşısına aday olarak çıkmayacağını düşünüyorum.”
 
Toplantıdaki bazı satır başları şu şekilde:
(Erdoğan’ın aday olmama ihtimali var mı?)
Çok açıktır, Tayyip Erdoğan AK Parti’nin bugün temsil ettiği siyasi çizginin doğal lideridir. Ve çok tabii olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin en kuvvetli adayıdır. Ta ki “Ben aday olmak istemiyorum” derse, ki böyle bir şey olacağını da zannetmiyorum. Siyaset doğal seyrinde akar.
 (Erdoğan, Gül’ün adaylığı söz konusu olmasa bu kadar sert tepki gösterir miydi?)
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi güle oynaya, rahat, çantada keklik bir seçim değil. Nihayetinde 16 Nisan seçimlerinde yüzde 51.4 ile yüzde 48.6’lık bir denge oluştu. Bu hassasiyetten dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, AK Parti’de konsolide etmeye çalıştığı tabana dönük bir mesaj verdiği kanaatindeyim.
(HaberTürk)
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Abdullah GülNuman Kurtulmuş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.