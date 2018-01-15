Bakan Kurtulmuş’tan Gül yorumu: Erdoğan’a karşı aday olarak çıkmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden aday olacağı şeklindeki söylentiler ile ilgili olarak kendisine yöneltilen “Abdullah Gül aday olur mu?" sorusuna "Bildiğim Abdullah Gül, Erdoğan’a karşı aday olarak çıkmaz" yanıtını verdi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 18:27