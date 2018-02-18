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Bakan Özhaseki: BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği tarafından düzenlenen Meslekte Birlik Büyük Buluşması'na katıldı. Bakan Özhaseki, Afrin operasyonu için  "Bu mücadelede bir ve beraber olmak zorundayız" dedi.

Bakan Özhaseki: BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği tarafından önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yönetim kurulu seçimi öncesinde düzenlenen Meslekte Birlik Büyük Buluşması'na katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, Afrin'de devam eden operasyona yönelik, ABD yönetimine eleştirilerde bulundu. ABD'nin Suriye'de bulunmasını değerlendiren Özhaseki, "Suriye'deki insanlarla ortak bir tarihleri mi var? Ortak bir kültürleri mi var. Sınırları mı var, niye buradalar, niye 10 bin kilometre öteden ABD geliyor buraya? Bunları sormamız lazım. İnsan haklarını geliştirmek, o ülkelere demokrasi getirmek için geliyorlarmış. Yapmayın ya... Buna inanacak bir insan kaldı mı? Hangi ülkeye gittiler de orada demokrasi gelişti?" diye konuştu.
Son dönemde bazı sivil toplum kuruluşlarının Afrin'de devam eden operasyona yönelik art niyetli açıklamalarda bulunduklarını söyleyen Bakan Özhaseki, "Bu mücadelede bir ve beraber olmak zorundayız" dedi. Özhaseki, "Meclis çatısı altında bazı sivil toplum kuruluşları, 'PYD kendi halklarının mücadelesini veren bir grup bunda ne var ki' diyerek, bunlara terör örgütü demeyenlere yazıklar olsun. Şimdi yavrularımız orada. Müthiş bir mücadele veriyorlar. Hangi şehit ya da gazi evine gitsem ağlayarak çıkıyorum. Her şehit ailesinde gördüğüm aileler, şehit anne ve babası mertebesine layık aileler. Oradan gelen mesajlara da dikkat ederseniz ne kadar maneviyat dolu olduğunu görüyorsunuz. Bu çocukların moralini bozmaya kimin hakkı var? O mücadeleye gölge düşürmeye kimin hakkı var. Ne yazık ki ülkemizde bunları da yaşıyoruz. Bu mücadelede bir ve beraber olmak zorundayız. Kendi içimizde kardeşliği tesis etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi
 
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