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Bakan Özhaseki, Boytaş’ta işçilerle buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “FETÖ-PKK işbirliği içerisinde” dedi.

Bakan Özhaseki, Boytaş’ta işçilerle buluştu
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Boytaş’ta işçiler ile bir araya geldi. Burada işçilere seslenen Bakan Özhaseki, Avrupa’nın Müslümanlara karşı sessizliğini eleştirdi. Türkiye’nin mazlumların ümidi olduğunu kaydeden Özhaseki, “Bizim gönül coğrafyamız bizden bir şeyler bekliyorlar. Batı bunu bildiği için bizim güçlü olmamızı istemiyor” dedi.
Özhaseki, “Eğer 15 Temmuz’da sizler olmasaydınız, bizler bunun altından kalkamazdık. Türkiye paramparça olurdu. Ülke bölünürdü. İtirafçı bir terörist ‘Bize 15 Temmuz’dan önce kurşun sıkmayacağımızı söylediler ama 15 Temmuz’dan sonra kurşun sıkın diye emir geldi’ diyor. Burada FETÖ-PKK işbirliğini gösteriyor. Bunlar emirleri aynı yerden alıyorlar. Türkiye’nin dışındaki bela bunların hepsini yönetiyor. Terör örgütlerinin hepsini bitiyoruz. Biz güçlü olmazsak bizi paramparça ederler. Ezanımızı okutmazlar. Biz Avrupa’nın ortasında keyif yapan bir ülke değiliz. Etrafımız ateş çemberi” ifadelerini kullandı.
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