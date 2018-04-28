Bakan Özhaseki, iş dünyasını ağırladı



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri il ve ilçe Ticaret Borsası, Ticaret Odası ve Sanayi Odası heyetlerini yönetim kurulu seçimlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda ağırladı. Görüşmede, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ı tebrik eden Bakan Özhaseki, Kayseri'deki ticaret hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kayseri'nin geçmişte kazanılanlara ve geleneklere bağlı bir ticaret yaşantısına sahip olduğunu vurgulayan Özhaseki, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine değindi.



Kayseri Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsalarında yapılan seçimlerin huzur içinde geride bırakıldığını belirten Bakan Özhaseki, "Olgunluk içerisinde şehrimizde seçimlerimiz yapıldı. Önemli olan hizmet. Geride bir eser bırakabilir, bir hayır duası alabilirsek ne mutlu bize. Kayseri'nin en güzel taraflarından biri uyum kültürünün olması. Senelerdir şahsi bir derdimize, kavgamıza kimse denk gelmemiştir" diye konuştu.





"Ticarette Kayseri ilk sırada yer alır"



Kayseri'nin doğasından kaynaklı dezavantajlarının bulunduğunu ve tarıma elverişli toprak alanın az olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki, tüm bunlara rağmen Kayseri'nin gelişmiş şehirler sıralamasında üst basamaklarda yer aldığını kaydetti. Bu konuda çalışkanlığın önemine işaret eden Özhaseki, "Bizim şehrimizde diğer şehirlere kıyasla hiçbir avantaj olmamasına rağmen çok önemli gelişmeler var. Orada yaşayan insanlar, onların temsilcileri, belediyeler, milletvekillerimiz... Hepsinin emeği var. İlk organize sanayiyi kuranlar denk geliyor bazen. Zamanında yaptıklarını anlatmaya başlıyorlar, o çilelerin hepsi unutulmuş. Allah razı olsun... Onların sayesinde şehir, ayakta duran büyüyen bir şehir haline geldi. Anadolu'da, sanayide ticarette ileri gelen bir şehirden bahsedildiği zaman emin olun Kayseri her zaman ilk sırada yer alır. Bu konumumuz daha da iyi olabilir. Kendi içimizdeki dayanışma, birlik beraberlik, çalışma, gayret bizleri daha da ileriye götürür" ifadelerini kullandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Binasında gerçekleşen görüşmeye, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Hasyüncü katıldı.



Kurum Haberi

