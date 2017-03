Bakan Özhaseki şehit aileleri ile buluştu

Kentteki bir otelde düzenlenen programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Ayşe Kamçı, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergiz, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ilçe belediye başkanları, çok sayıda kurum, STK temsilcisi ve şehit aileleri katıldı.





“Anadolu’da yaşamanın bedeli ağır”

Vali Süleyman Kamçı’nın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türk milletinin tarihten bu yana bağımsızlığına düşkün bir millet olduğunu dile getirdi. Bundan dolayı Türk milletinin tarihin her döneminde savaşla karşı karşıya geldiğini belirten Bakan Özhaseki, “Bin yıldır biz buradayız. Kendimize yurt edindik. Adına Anadolu dedik, Anayurt dedik ve bayrağımızı hür bir şekilde göklerde dalgalandırırken ezanlarımızın da okunduğu her an huşu ile bu vatanda yaşamanın bir güzellik olduğunu Cenab-ı Hakka şükrederek ifade ediyoruz. Ayrıca millet olarak bizler bağımsızlığına düşkün olan bir milletiz. Tarihin her döneminde bağımsızlığımız ve değerlerimizi koruyabilmek adına şehitliği hep göze alarak ve ölümü hiçe sayarak yaşamış bir milletiz” dedi. Biz bu mücadeleyi yüzyıllardır veriyoruz ve bunun neticesinde de bu topraklarda başımız dik olarak yaşıyoruz. Bu topraklarda hür olarak yaşamının da ne yazık ki bedeli bu” dedi.



“Terör örgütleri ile mücadeleye devam”

Anadolu insanının yakın çağda da PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine karşı mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen Bakan Özhaseki, hükûmet olarak her iki örgütün de üstesinden gelindiğini ifade etti. Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

“Son asırda da başımıza iki tane bela geldi. Birisi PKK belası. 40 yıldır devlet olarak uğraşıyoruz. Birisi de hiç ummadığımız şekilde birkaç ay önce ortaya çıkan FETÖ belası. İkisinin de hakkından geliyoruz elhamdülillah. PKK şehirlerde temizlendi. Köylerde, dağlarda temizlendi, sınır ötesinde de temizleniyor. İnşallah bir daha hiç başını kaldıramaz. Sonuna kadar bu huzur ülkemizde devam eder. Diğer taraftan içimizden çıkan senelerce bizi aldatıp haince bir planla kendini saklayarak, gizleyerek, Müslüman gibi gözükerek ümmeti Muhammed'i aldatıp bir gecede insanların üzerine kurşun sıkacak o adi kahpelere de dersini verdik ve onları da temizlemeye azimliyiz. Aynen de devam ediyoruz. Rabbim bir daha kötü gün göstermesin. Bizlere acılar yaşatmasın. İnşallah sonuna kadar bayrağımız hür bir şekilde dalgalansın. Ezanlarımız okunsun. Biz de birlik ve düzen içerisinde yaşayalım.”

Konuşmaların ardından yemek programına geçildi.

