Bakan Özhaseki ve Kılıç bugün Kayseri’de

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kayseri Erkilet Havalimanı'na hareket edecek olan heyetin gezi programı saat 10.30’da Valilik ziyareti ile başlayacak.

Program daha sonra şöyle devam edecek;

11.00’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyareti, 12.00’da Atatürk Spor Kompleksinde İnceleme (Kadir Has Stadyumu, Ferdi Sporlar Merkezi, Atletizm Pisti, Yüzme Havuzu, Erciyes Kış Sporları Merkezinde İnceleme, 14.00’da Kardanadam tesislerinde öğle Yemeği, 15.00’da Erciyes Kış Sporları Merkezi Gezisi, 15.30’da Erciyes Kamp Eğitim Tesisleri Gezisi 16.00’da Erciyes A.Ş. ziyareti ve Kayseri İl Spor ve Gençlik Tesisleri Brifingi, 17.30 ‘da AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Ziyareti, 18.00’da Melikgazi KYK Kız Öğrenci Yurdu ziyareti.

Bakanlar son olarak 19.00’da ise Kayseri ve Civan Elektrik Türk A.Ş.'nin (KCETAŞ) Radisson Blue Hotel’deki 90. yıldönümü yemeğine katılacaklar.

Haber: Bünyamin Gültekin



