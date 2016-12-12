Bakan Özhaseki: ZEHİRLİ ATIK ÇIKARSA HİSSELERİMİ BAĞIŞLIYORUM

Özhaseki, Kayseri’de bir yerel gazetenin iddiası ile ilgili soruya verdiği cevapta şu ifadelere yer verdi;
"İki gün önce Kayseri'de galiba bir yerel gazete toplatılmış. Bakın olay aynen şöyle; Benim de babadan kalma 3,3 hissem olan taş yünü üreten bir fabrika var. Taş yünü nasıl üretilir? Bazaltları dağdan getirirsiniz, kırarsınız sonra eritirsiniz, onları elyaflarına ayırırsınız. Pamuk şekeri gibi… Sonra birleştirirsiniz yalıtım malzemesi çıkar. Buradan dışarıya atık çıkar mı? Çıkmaz. Sadece yanık cüruf dediğimiz malzeme çıkar, ondan da zaten briket elde ediyoruz. Bu gazeteciler ve özellikle kendi ticari işlerindeki aralarındaki çatışmadan dolayı ihtilaflı oldukları insanlarla bir araya gelerek resmen şantaj yapıyorlar. Resmen para istiyorlar. Sonra da aynen gazetenin başlığı şu şekilde çıkıyor; "Çevre Bakanının Fabrikası Doğayı Zehirliyor, Zehirli Atıkları Atıyor". Bir gram zehirli atık o fabrikadan çıkıyorsa Çetin (Arık) beyin istediği yere tüm hisselerimi devrediyorum. Hiçbir şekilde çevreyi kirletmeyen tamamıyla organik olan taş yünü üretiliyor. Arkadaşlar gazeteci de olsa birisinin iftira atma hakkı hiç kimsede yok. Eğer ben Çevre Bakanı olarak 3,3 hissem olan fabrikadan dışarıya bir gram zehirli atık veriliyorsa ve doğaya gömülüyorsa o gazetenin yazdığı gibi, hissemi istediğiniz yere bağışlıyorum arkadaşlar. O kadar açık size ilan ediyorum"
Kurumsal Haber
"İki gün önce Kayseri'de galiba bir yerel gazete toplatılmış. Bakın olay aynen şöyle; Benim de babadan kalma 3,3 hissem olan taş yünü üreten bir fabrika var. Taş yünü nasıl üretilir? Bazaltları dağdan getirirsiniz, kırarsınız sonra eritirsiniz, onları elyaflarına ayırırsınız. Pamuk şekeri gibi… Sonra birleştirirsiniz yalıtım malzemesi çıkar. Buradan dışarıya atık çıkar mı? Çıkmaz. Sadece yanık cüruf dediğimiz malzeme çıkar, ondan da zaten briket elde ediyoruz. Bu gazeteciler ve özellikle kendi ticari işlerindeki aralarındaki çatışmadan dolayı ihtilaflı oldukları insanlarla bir araya gelerek resmen şantaj yapıyorlar. Resmen para istiyorlar. Sonra da aynen gazetenin başlığı şu şekilde çıkıyor; "Çevre Bakanının Fabrikası Doğayı Zehirliyor, Zehirli Atıkları Atıyor". Bir gram zehirli atık o fabrikadan çıkıyorsa Çetin (Arık) beyin istediği yere tüm hisselerimi devrediyorum. Hiçbir şekilde çevreyi kirletmeyen tamamıyla organik olan taş yünü üretiliyor. Arkadaşlar gazeteci de olsa birisinin iftira atma hakkı hiç kimsede yok. Eğer ben Çevre Bakanı olarak 3,3 hissem olan fabrikadan dışarıya bir gram zehirli atık veriliyorsa ve doğaya gömülüyorsa o gazetenin yazdığı gibi, hissemi istediğiniz yere bağışlıyorum arkadaşlar. O kadar açık size ilan ediyorum"
Kurumsal Haber