BAKAN ÖZHASEKİ’DEN ÇOK SERT AÇIKLAMA

“Bu söz bizim arkadaşlarımıza yakışmaz, bu sözü söylemeye kimsenin hakkı yok, haddi de değil. Eğer seçilmek istiyorsanız kendinizi millete sevdireceksiniz. Bu kadar basit , tek formülü var bu işin , hizmet edeceksiniz, kendinizi sevdireceksiniz. Burada ben beş sefer aday oldum ve seç ildim. Evet anketler yüzde 60-70 çıkıyordu. Ama hiç böyle rehavete kapılıp da geriye çekildiğim olmadı. Çıktım yaptıklarımı anlattım, yapacaklarımı söyledim. Eğer izin verirseniz müsaade ederseniz yine bunları yapacağım, devam edeceğim size hizmet etmeye, dedim. Herkese düşen de budur. “