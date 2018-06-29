BAKAN ÖZHASEKİ’DEN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in, Kayseri seçim sonuçlarına istinaden “Artık şapkamı koysam seçilir dönemi bitti, Kayserili çok gerçekçi davrandı” sözünün hatırlatılması üzerine şaşıran Bakan Özhaseki çok sert açıklamalar yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, seçim sonuçlarını değerlendirirken gazetecilerin sorularını da yanıtladı. “ Seçim sonuçları için Kayserili çok gerçekçi bir tercih yaptı, artık şapkamı göndersem seçilir dönemi bitti” yorumu yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in bu sözleri hatırlatılan Bakan Mehmet Özhaseki, “Bu söz bizim arkadaşlarımıza yakışmaz, bu sözü söylemeye kimsenin hakkı yok, haddi de değil. Eğer seçilmek istiyorsanız kendinizi millete sevdireceksiniz. Bu kadar basit , tek formülü var bu işin , hizmet edeceksiniz, kendinizi sevdireceksiniz. Burada ben beş sefer aday oldum ve seç ildim. Evet anketler yüzde 60-70 çıkıyordu. Ama hiç böyle rehavete kapılıp da geriye çekildiğim olmadı. Çıktım yaptıklarımı anlattım, yapacaklarımı söyledim. Eğer izin verirseniz müsaade ederseniz yine bunları yapacağım, devam edeceğim size hizmet etmeye, dedim. Herkese düşen de budur. “
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, seçim sonuçlarını değerlendirirken gazetecilerin sorularını da yanıtladı. “ Seçim sonuçları için Kayserili çok gerçekçi bir tercih yaptı, artık şapkamı göndersem seçilir dönemi bitti” yorumu yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in bu sözleri hatırlatılan Bakan Mehmet Özhaseki, “Bu söz bizim arkadaşlarımıza yakışmaz, bu sözü söylemeye kimsenin hakkı yok, haddi de değil. Eğer seçilmek istiyorsanız kendinizi millete sevdireceksiniz. Bu kadar basit , tek formülü var bu işin , hizmet edeceksiniz, kendinizi sevdireceksiniz. Burada ben beş sefer aday oldum ve seç ildim. Evet anketler yüzde 60-70 çıkıyordu. Ama hiç böyle rehavete kapılıp da geriye çekildiğim olmadı. Çıktım yaptıklarımı anlattım, yapacaklarımı söyledim. Eğer izin verirseniz müsaade ederseniz yine bunları yapacağım, devam edeceğim size hizmet etmeye, dedim. Herkese düşen de budur. “
İlter SAĞIRSOY