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Bakan Sayan manşetimizle tebrik etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan, hem zihinsel hem de fiziksel engelli bir çocuğun koruyucu anneliğini yapan Fatma Tamer’i gazetemizin manşetini paylaşarak sosyal medya hesabından tebrik etti.

Bakan Sayan manşetimizle tebrik etti
Üç çocuk annesi olmasına rağmen hem zihinsel hem de fiziksel engelli bir çocuğun koruyucu anneliğini yapan Fatma Tamer’in “BU DUYGU ANLATILMAZ, YAŞANIR!” sözlerini geçtiğimiz perşembe günü manşetimize taşımıştık. Bu haberi gazetemizin manşetinden yayınlamamız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan’ın da dikkatini çekti ve aileyi manşetimizi de paylaşarak twitter’dan tebrik etti. Bakan Sayan paylaşımında, “Engelli kızımıza yuvalarını ve gönüllerini açan Tamer ailesine tebrik” sözleriyle yer verdi.
Haber: Bünyamin Gültekin
 
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