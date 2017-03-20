banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Soylu: 'Tam yetki verdim, terör muamelesi yapın'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu satıcılarına terörist muamelesi yapılması için jandarma ve polise tam yetki verdiğini söyledi.

Bakan Soylu: 'Tam yetki verdim, terör muamelesi yapın'
banner179

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda mücadeleye tam gaz devam ettiklerini kaydederek, “PKK'lı teröriste nasıl muamele ediyorsanız, gençlerimizi şehirlerde zehirleyen uyuşturucu tacirlerine, satıcılarına da öyle muamele edin. Jandarmamıza, polisimize tam yetkiyi verdim. Hepsinden tek isteğim var; uyuşturucu ile mücadelede taviz yok, bu illetin kökünü kurutana kadar gece gündüz çalışılacak. Bu lanet illet, gençlerimizi analarından babalarından koparamayacaktır” dedi.

Bakan Soylu konuşmalarına bu açıklamalar ile nokta koyarken, AK Parti Kapaklı Teşkilatı tarafından kendisine verilen hediyeyi kabul etti ve Edirne'de olan programına devam etti.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner181