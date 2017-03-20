Bakan Soylu: 'Tam yetki verdim, terör muamelesi yapın'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda mücadeleye tam gaz devam ettiklerini kaydederek, “PKK'lı teröriste nasıl muamele ediyorsanız, gençlerimizi şehirlerde zehirleyen uyuşturucu tacirlerine, satıcılarına da öyle muamele edin. Jandarmamıza, polisimize tam yetkiyi verdim. Hepsinden tek isteğim var; uyuşturucu ile mücadelede taviz yok, bu illetin kökünü kurutana kadar gece gündüz çalışılacak. Bu lanet illet, gençlerimizi analarından babalarından koparamayacaktır” dedi.

Bakan Soylu konuşmalarına bu açıklamalar ile nokta koyarken, AK Parti Kapaklı Teşkilatı tarafından kendisine verilen hediyeyi kabul etti ve Edirne'de olan programına devam etti.

İHA