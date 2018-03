Bakan Yıldız Kayseri'de Terörle İlgili Konuştu

AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Ahmet Öksüzkaya, Yaşar Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve partililer katıldı.



Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Yalnızca kanunlarla iş bitmiyor. Aynı zamanda mevzuatları ile birlikte toplumdaki kültürün de oluşturulması önemli oluyor. Yeni bir dönüşüm içindeyiz. Toplumumuzun önemli bir kesimi bu acılar içinde kalmış. Terörün halledilmesi ile ilgili olarak hemfikiriz. Bunun nasıl olacağı ile ilgili bir tartışma yaşanıyor" dedi.



Bakan Yıldız konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"İstenen şey aynı ama toplumun bazı kesimleri 'Bu acıyı çektim ama çözümü ile alakalı görüntüde ben almayayım' dedi. Başbakan ise, 'Biz zehir de içmek dahil, her bedeli ödemeye hazırım' dedi.



Bu gün bir kısım görüşmeleri yadırgayanlar eğe çözümse görüşülmesi konusunu konuşmaya başladı.



Biz halkımızın tamamını kucaklamamız lazım. 34 milyar TL'den fazla yatırım yapıldı güneydoğu ve doğuya. PKK bizzat savunuculuğunu yaptığı vatandaşlara zarar veriyor. Biz artık iktidarız ve muktedir olarak iş yapıyoruz. Bu kanı durdurmak ve analarımızı rahatlatmak için verdiğimiz mücadelede, terörün her yönü ile mücadele edeceğiz.



Önemli bir süreçten geçiyoruz. Tek başına iktidar olan AK Parti'nin haricinde başka bir yerde sürdürülmesi mümkün değil. Bizler doğuda veya batıda ırkçılık üzerine politika koyanların geçerli fikirlere sahip olmadıklarını gördük. Biz sadece aziz milletimizin kabul gördüğü herkesin yek vücut olarak davrandığı bir yapı görüyoruz. Biz bunu en kısa sürede bitireceğiz."



TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu üyesi Yaşar Karayel, 'Post modern darbeler' döneminde irticanın düşman olarak gösterildiğini, milletin hedef seçildiğini, 16 yıl önce atılan manşetlerle darbe yapmaya niyet etmiş, cuntacılığı kafaya kurmuş bir zihniyetin ülkeyi mahvetmeye kalkıştığını savundu. Karakel, "Bunları millet iradesini iyi temsil etmek, meclis vasıtası ile kullanmak, Başbakanın arasında grup olarak dimdik durmak ve sahip çıktık. Daha önceki dönemlerde bu yapılmadığı için cunta girişimleri oldu" dedi.



Yaşar Karayel, 1997 yılında Gölcük'te tüm komutanların kampa çekildiklerini Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı yönetiminde 54 madde üzerinde karar kıldıklarının ortaya çıktığını anlatırken şöyle devam etti:



"Cuntacılar, Cumhurbaşkanı Demirel'e bunları iletiyor ve 'Bunlardan rahatsızız' diyor. 14 madde olarak MGK'dan karar çıkartıp, fiilen 28 Şubat milletin başına bela oluyor. Darbeciler; milleti yok saydılar. İdeolojilerini millete dayattılar. Önümüzde seçim var. Herbirimiz Tayyip Erdoğan olmaya söz vermeliyiz. Andıçlar, baskılar hiç bitmemiş. Önce haber yaptırıp, sonra araştırma açtırdılar. 'Kurt kuzuyu yiyecekse, her şey bahane.' 4 gün sonra darbenin yıldönümü. Cuntacılara fırsat verirseniz, milletin başına yeniden bela olurlar. Olurlarsa, hepimiz sorumlu oluruz. Hepimiz, yeni 28 Şubat'lar yaşatmayacaksak, AK Parti'ye sahip çıkmalıyız. Geçmişi unutmayalım, geleceğe umutla bakalım."